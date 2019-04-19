СЖО Thermaltake Floe Riing RGB 360 TR4 Edition рассчитана на процессоры AMD

СЖО Thermaltake Floe Riing RGB 360 TR4 Edition рассчитана на процессоры AMD

Компания Thermaltake анонсировала систему жидкостного охлаждения (СЖО) Floe Riing RGB 360 TR4 Edition, которая рассчитана на работу с процессорами AMD в конструктиве TR4.

В состав новинки входят радиатор формата 360 мм и водоблок с медным основанием и встроенной помпой. Последняя, как утверждается, обладает высокой надёжностью и обеспечивает эффективную циркуляцию хладагента.

Радиатор обдувается тремя 120-миллиметровыми вентиляторами. Скорость их вращения регулируется в диапазоне от 1000 до 2000 оборотов в минуту. Поток воздуха варьируется от 45 до 92 м3 в час. Уровень шума не превышает 33 дБА.

СЖО Thermaltake Floe Riing RGB 360 TR4 Edition рассчитана на процессоры AMD

Вентиляторы и водоблок располагают RGB-подсветкой с поддержкой 16,8 млн цветовых оттенков. Контролировать работу вентиляторов и настраивать подсветку можно при помощи фирменного программного обеспечения TT RGB PLUS Software и мобильного приложения для операционных систем Android и iOS. Говорится также о совместимости с экосистемой Amazon Alexa.

СЖО Thermaltake Floe Riing RGB 360 TR4 Edition рассчитана на процессоры AMD

Радиатор имеет размеры 393 ? 120 ? 27 мм, а габариты вентиляторов составляют 120 ? 120 ? 25 мм. Соединительные шланги имеют длину 400 мм.

Стоимость системы охлаждения Thermaltake Floe Riing RGB 360 TR4 Edition не раскрывается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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