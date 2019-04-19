СЖО Thermaltake Floe Riing RGB 360 TR4 Edition рассчитана на процессоры AMD
Компания Thermaltake анонсировала систему жидкостного охлаждения (СЖО) Floe Riing RGB 360 TR4 Edition, которая рассчитана на работу с процессорами AMD в конструктиве TR4.
В состав новинки входят радиатор формата 360 мм и водоблок с медным основанием и встроенной помпой. Последняя, как утверждается, обладает высокой надёжностью и обеспечивает эффективную циркуляцию хладагента.
Радиатор обдувается тремя 120-миллиметровыми вентиляторами. Скорость их вращения регулируется в диапазоне от 1000 до 2000 оборотов в минуту. Поток воздуха варьируется от 45 до 92 м3 в час. Уровень шума не превышает 33 дБА.
Вентиляторы и водоблок располагают RGB-подсветкой с поддержкой 16,8 млн цветовых оттенков. Контролировать работу вентиляторов и настраивать подсветку можно при помощи фирменного программного обеспечения TT RGB PLUS Software и мобильного приложения для операционных систем Android и iOS. Говорится также о совместимости с экосистемой Amazon Alexa.
Радиатор имеет размеры 393 ? 120 ? 27 мм, а габариты вентиляторов составляют 120 ? 120 ? 25 мм. Соединительные шланги имеют длину 400 мм.
Стоимость системы охлаждения Thermaltake Floe Riing RGB 360 TR4 Edition не раскрывается.
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