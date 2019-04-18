Чипы AMD для PlayStation 5 будут готовы к третьему кварталу 2020 года

Чипы AMD для PlayStation 5 будут готовы к третьему кварталу 2020 года

Уже не секрет, что в следующем поколении Sony PlayStation будут использоваться гибридные процессоры компании AMD на архитектуре Zen 2 и с графическим ядром поколения Navi с поддержкой трассировки лучей. По данным отраслевых источников, процессоры будут запущены в производство в третьем квартале 2020 года к ожидаемому выпуску PlayStation 5 во второй половине 2020 года.

В PlayStation 5 будет использоваться гибридный процессор AMD с архитектурой Zen 2 и видеоядром Navi. Начало производства нового чипа планируется в третьем квартале 2020 года

Источники из компаний, занимающихся вспомогательными услугами для полупроводниковой промышленности, отметили, что упаковка и тестирование будущего процессора будут выполняться Advanced Semiconductor Engineering (ASE) и Siliconware Precision Industries (SPIL).

Поскольку GlobalFoundries отказалась от разработки 7-нм техпроцесса, AMD перешла на аутсорсинг по производству микросхем к Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Ожидается, что объёмы заказов сделают AMD одним из главных клиентов производителя чипов на Тайване.

Чипы AMD для PlayStation 5 будут готовы к третьему кварталу 2020 года

Во время презентации на выставке CES 2019 Sony сообщила, что игровую приставку PS4 приобрели уже 91,6 млн пользователей

На данный момент в мире продано около 100 миллионов PlayStation 4, что сделало приставку одним из самых продаваемых устройств в мире. Ожидается, что и консоль следующего поколения останется в центре внимания на игровом рынке.

Кроме того, поставщики услуг по упаковке и тестированию также сообщают об увеличения заказов от японских производителей на однокристальные системы (SoC), поддерживающие 8K Ultra HD, которые могут использоваться в различном видеооборудовании, в том числе в телевизорах. В конце 2019 года упомянутые компании планируют запуск небольшого производства для этих целей. Также, готовясь к Олимпийским играм в 2020 году в Токио, японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK недавно начала вещание видеоконтента в качестве 8K, что может увеличить спрос на 8K-телевизоры в стране в этом году и подготовит японский рынок для будущей консоли Sony.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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