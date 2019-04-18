Чипы AMD для PlayStation 5 будут готовы к третьему кварталу 2020 года

Уже не секрет, что в следующем поколении Sony PlayStation будут использоваться гибридные процессоры компании AMD на архитектуре Zen 2 и с графическим ядром поколения Navi с поддержкой трассировки лучей. По данным отраслевых источников, процессоры будут запущены в производство в третьем квартале 2020 года к ожидаемому выпуску PlayStation 5 во второй половине 2020 года.

В PlayStation 5 будет использоваться гибридный процессор AMD с архитектурой Zen 2 и видеоядром Navi. Начало производства нового чипа планируется в третьем квартале 2020 года

Источники из компаний, занимающихся вспомогательными услугами для полупроводниковой промышленности, отметили, что упаковка и тестирование будущего процессора будут выполняться Advanced Semiconductor Engineering (ASE) и Siliconware Precision Industries (SPIL).

Поскольку GlobalFoundries отказалась от разработки 7-нм техпроцесса, AMD перешла на аутсорсинг по производству микросхем к Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Ожидается, что объёмы заказов сделают AMD одним из главных клиентов производителя чипов на Тайване.

Во время презентации на выставке CES 2019 Sony сообщила, что игровую приставку PS4 приобрели уже 91,6 млн пользователей

На данный момент в мире продано около 100 миллионов PlayStation 4, что сделало приставку одним из самых продаваемых устройств в мире. Ожидается, что и консоль следующего поколения останется в центре внимания на игровом рынке.

Кроме того, поставщики услуг по упаковке и тестированию также сообщают об увеличения заказов от японских производителей на однокристальные системы (SoC), поддерживающие 8K Ultra HD, которые могут использоваться в различном видеооборудовании, в том числе в телевизорах. В конце 2019 года упомянутые компании планируют запуск небольшого производства для этих целей. Также, готовясь к Олимпийским играм в 2020 году в Токио, японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK недавно начала вещание видеоконтента в качестве 8K, что может увеличить спрос на 8K-телевизоры в стране в этом году и подготовит японский рынок для будущей консоли Sony.



