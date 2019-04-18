Microsoft выпустит новые наушники Surface для конкуренции с AirPods

Согласно осведомленным источникам, Microsoft планирует выпустить пару беспроводных наушников под брендом Surface, которые станут прямым конкурентом Apple AirPods.

В настоящее время наушники находятся в разработке под кодовым названием «Morrison». Наушники Surface будут представлять собой большие наушники-вкладыши с расширенными функциями, такими как шумоподавление и поддержка виртуального помощника Cortana. Напомним, в конце прошлого года редмондцы выпустили беспроводные наушники Surface Headphones с настраиваемым шумоподавлением по цене $350.