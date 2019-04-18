Aorus ATC800: кулер башенного типа с эффектной RGB-подсветкой

Компания GIGABYTE представила под брендом Aorus универсальный процессорный охладитель ATC800, относящийся к решениям башенного типа.

Изделие оснащено алюминиевым радиатором, который пронизывают шесть медных никелированных тепловых трубок диаметром 6 мм. Важно отметить, что трубки имеют непосредственный контакт с крышкой процессора.

Конструкция новинки включает два вентилятора диаметром 120 мм. Скорость их вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту. Уровень шума при этом варьируется в пределах от 18 до 31 дБА, а поток воздуха может достигать 88 м3 в час.

Кулер получил пластиковый кожух чёрного цвета. Вентиляторы, а также верхняя панель наделены эффектной многоцветной RGB-подсветкой.

Габариты охладителя составляют 139 ? 107 ? 163 мм, вес — 1,01 килограмма. Поддерживается работа с различными процессорами AMD и Intel , включая чипы в исполнениях AM4, LGA2066 и LGA115x. Утверждается, что кулер способен справляться с охлаждением процессоров, обладающих максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 200 Вт.

Информации об ориентировочной цене Aorus ATC800 на данный момент, к сожалению, нет.



