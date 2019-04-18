Aorus ATC800: кулер башенного типа с эффектной RGB-подсветкой

Aorus ATC800: кулер башенного типа с эффектной RGB-подсветкой

Компания GIGABYTE представила под брендом Aorus универсальный процессорный охладитель ATC800, относящийся к решениям башенного типа.

Изделие оснащено алюминиевым радиатором, который пронизывают шесть медных никелированных тепловых трубок диаметром 6 мм. Важно отметить, что трубки имеют непосредственный контакт с крышкой процессора.

Aorus ATC800: кулер башенного типа с эффектной RGB-подсветкой

Конструкция новинки включает два вентилятора диаметром 120 мм. Скорость их вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту. Уровень шума при этом варьируется в пределах от 18 до 31 дБА, а поток воздуха может достигать 88 м3 в час.

Aorus ATC800: кулер башенного типа с эффектной RGB-подсветкой

Кулер получил пластиковый кожух чёрного цвета. Вентиляторы, а также верхняя панель наделены эффектной многоцветной RGB-подсветкой.

Aorus ATC800: кулер башенного типа с эффектной RGB-подсветкой

Габариты охладителя составляют 139 ? 107 ? 163 мм, вес — 1,01 килограмма. Поддерживается работа с различными процессорами AMD и Intel, включая чипы в исполнениях AM4, LGA2066 и LGA115x. Утверждается, что кулер способен справляться с охлаждением процессоров, обладающих максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 200 Вт.

Информации об ориентировочной цене Aorus ATC800 на данный момент, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Уникальный 14-ядерный процессор Core i9-9990XE теперь можно купить за 2999 евроУникальный 14-ядерный процессор Core i9-9990XE теперь можно купить за 2999 евро
Выяснились подробности о характеристиках чипов Coffee Lake Refresh T-серииВыяснились подробности о характеристиках чипов Coffee Lake Refresh T-серии
Acer представила 43-дюймовый игровой монитор Predator CG437K P и обновленную линейку геймерских аксессуаровAcer представила 43-дюймовый игровой монитор Predator CG437K P и обновленную линейку геймерских аксессуаров
Экран ноутбука Huawei MateBook 14 занимает 90 % площади крышкиЭкран ноутбука Huawei MateBook 14 занимает 90 % площади крышки
Acer представила гарнитуру виртуальной реальности ConceptD OJOAcer представила гарнитуру виртуальной реальности ConceptD OJO
Блок рекламы


Похожие новости
In Win выпустила корпусный вентилятор Sirius Loop ASL120 с настраиваемой RGB-подсветкойIn Win выпустила корпусный вентилятор Sirius Loop ASL120 с настраиваемой RGB-подсветкой
Высота кулера-башни SilverStone Krypton KR02 составляет 125 ммВысота кулера-башни SilverStone Krypton KR02 составляет 125 мм
Корпус Chieftronic G1 позволяет создать игровой ПК с RGB-подсветкойКорпус Chieftronic G1 позволяет создать игровой ПК с RGB-подсветкой
Корпус Aorus C300 Glass упрощает подключение VR-шлемовКорпус Aorus C300 Glass упрощает подключение VR-шлемов
ПК-корпус FSP CMT340: закалённое стекло и вентиляторы с RGB-подсветкойПК-корпус FSP CMT340: закалённое стекло и вентиляторы с RGB-подсветкой
Игровая мышь Aorus M2 оснащена надёжными переключателями OmronИгровая мышь Aorus M2 оснащена надёжными переключателями Omron
CES 2019: Игровой монитор GIGABYTE Aorus с технологией FreeSyncCES 2019: Игровой монитор GIGABYTE Aorus с технологией FreeSync
Видеокарта Aorus GeForce RTX 2080 Ti Turbo 11G получила заводской разгонВидеокарта Aorus GeForce RTX 2080 Ti Turbo 11G получила заводской разгон
GIGABYTE оснастила плату Z390 Aorus Xtreme WaterForce крупным водоблокомGIGABYTE оснастила плату Z390 Aorus Xtreme WaterForce крупным водоблоком
Zotac представила собственные мостики NVLink с RGB-подсветкойZotac представила собственные мостики NVLink с RGB-подсветкой
Последние новости
Подгружаем последние новости