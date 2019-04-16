Acer представила гарнитуру виртуальной реальности ConceptD OJO

Acer представила гарнитуру виртуальной реальности ConceptD OJO

Разработчики из Acer анонсировали собственную высокопроизводительную гарнитуру виртуальной реальности для платформы Windows Mixed Reality. Устройство под названием ConceptD OJO поддерживает разрешение 4320 ? 2160 точек и имеет упрощённую систему настройки межлинзового расстояния. В конструкции изделия присутствуют сменные ремни, изменяя положение которых можно добиться комфортного расположения гарнитуры на голове пользователя. Новинка ориентирована на профессиональных пользователей, она представляет серию оборудования Acer, предназначенную для производителей контента.

Пользователи ConceptD OJO смогут воспользоваться системой механической регулировки расстояния между линзами, в зависимости от своих физиологических особенностей. Это удобно, если устройство используется на предприятии, где взаимодействовать с ним могут десятки разных людей. Новинка получила продуманную систему креплений, которая повышает уровень комфорта при работе с гарнитурой.

Для передачи звука применяются отверстия в ободке. На официальных изображениях гарнитура демонстрируется с накладными наушниками. Однако разработчики сообщили, что они съёмные и будут продаваться отдельно. Применена система позиционного отслеживания с шестью степенями свободы. Официальная стоимость ConceptD OJO ещё не была озвучена.

Напомним, в конце прошлого месяца была анонсирована ещё одна продвинутая гарнитура виртуальной реальности для платформы Windows Mixed Reality. Речь идёт об устройстве HP Reverb, розничная стоимость которого составит порядка $599.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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