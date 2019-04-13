Экран ноутбука Huawei MateBook 14 занимает 90 % площади крышки

Экран ноутбука Huawei MateBook 14 занимает 90 % площади крышки

Компания Huawei представила новый портативный компьютер MateBook 14, в основу которого положены аппаратная платформа Intel и операционная система Windows 10.

Ноутбук получил 14-дюймовый дисплей формата 2К: применена панель IPS с разрешением 2160 ? 1440 пикселей. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Экран, как утверждается, занимает 90 % площади поверхности крышки. Яркость составляет 300 кд/м2, контрастность — 1000:1.

Основой компьютера служит аппаратная платформа Intel Whiskey Lake. Покупатели смогут выбирать между версиями с четырёхъядерным процессором Core i5-8265U (1,6–3,9 ГГц) и Core i7-8565U (1,8–4,6 ГГц). Эти чипы содержат интегрированный графический контроллер Intel UHD Graphics 620.

Экран ноутбука Huawei MateBook 14 занимает 90 % площади крышки

Опционально возможна установка дискретного графического ускорителя NVIDIA GeForce MX250 с 2 Гбайт памяти GDDR5. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0.

Ноутбук несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя NVMe PCIe может составлять 256 Гбайт или 512 Гбайт.

Экран ноутбука Huawei MateBook 14 занимает 90 % площади крышки

В арсенале новинки — порты USB Type-C, HDMI, USB 2.0 и USB 3.0, аудиосистема с двумя динамиками. Габариты составляют 307,5 ? 223,8 ? 15,9 мм, вес — 1,49 кг.

В продажу портативный компьютер Huawei MateBook 14 поступит по ориентировочной цене от 850 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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