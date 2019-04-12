SilverStone PI01: компактный металлический корпус для Raspberry Pi

SilverStone PI01: компактный металлический корпус для Raspberry Pi

Компания SilverStone представила весьма необычный сверхкомпактный компьютерный корпус под названием PI01. Новинка интересна тем, что она предназначена не для обычных ПК, а для одноплатных компьютеров Raspberry Pi.

Новинка является универсальным корпусом, и подходит практически для всех моделей «ежевичного» компьютера. Заявлена совместимость с моделями Raspberry Pi 3B+, 3B, 2B и 1B+, ведь у них одинаковые габариты и внешние порты расположены на одних и тех же местах.

SilverStone PI01: компактный металлический корпус для Raspberry Pi

SilverStone PI01: компактный металлический корпус для Raspberry Pi

Корпус выполнен из алюминия и служит дополнительным радиатором для SoC и микросхемы с сетевым и USB-контроллерами. Для передачи тепла к корпусу в комплекте с SilverStone PI01 поставляется два небольших алюминиевых радиатора, которые крепятся к чипам и корпусу с помощью комплектных термопрокладок.

SilverStone PI01: компактный металлический корпус для Raspberry Pi

Корпус SilverStone PI01 выполнен в чёрном цвете. Он имеет габариты 90 ? 62 ? 28 мм (объём 0,16 л) и весит всего 55 г. Имеются отверстия для крепления к стене или другой вертикальной поверхности. Новинка поступит в продажу 25 апреля. Цена корпуса SilverStone PI01 для Raspberry Pi составит примерно $20.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Адаптер Sharkoon наделит набором интерфейсов ноутбуки с портом USB Type-CАдаптер Sharkoon наделит набором интерфейсов ноутбуки с портом USB Type-C
TSMC завершила разработку 5-нм техпроцесса — началось рисковое производствоTSMC завершила разработку 5-нм техпроцесса — началось рисковое производство
200 Гц, FreeSync 2 и G-Sync HDR: монитор AOC Agon AG353UCG поступит в продажу летом200 Гц, FreeSync 2 и G-Sync HDR: монитор AOC Agon AG353UCG поступит в продажу летом
MSI: мобильный процессор Core i7-9750H будет значительно быстрее своего предшественникаMSI: мобильный процессор Core i7-9750H будет значительно быстрее своего предшественника
Прочный жёсткий диск G-Technology ArmorATD вмещает до 4 Тбайт данныхПрочный жёсткий диск G-Technology ArmorATD вмещает до 4 Тбайт данных
Блок рекламы


Похожие новости
In Win выпустила корпусный вентилятор Sirius Loop ASL120 с настраиваемой RGB-подсветкойIn Win выпустила корпусный вентилятор Sirius Loop ASL120 с настраиваемой RGB-подсветкой
Deepcool Matrexx 70: компьютерный корпус с поддержкой плат E-ATXDeepcool Matrexx 70: компьютерный корпус с поддержкой плат E-ATX
Высота кулера-башни SilverStone Krypton KR02 составляет 125 ммВысота кулера-башни SilverStone Krypton KR02 составляет 125 мм
Thermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполненииThermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполнении
Zalman Z7 Neo: элегантный ПК-корпус со стеклянными панелямиZalman Z7 Neo: элегантный ПК-корпус со стеклянными панелями
Aerocool Bolt: корпус Mid Tower с оригинальной фронтальной панельюAerocool Bolt: корпус Mid Tower с оригинальной фронтальной панелью
Aerocool Shard: ПК-корпус с подсветкой RGB и акриловым окномAerocool Shard: ПК-корпус с подсветкой RGB и акриловым окном
Canon выпустит уникальный компактный фотоаппарат ZV-123Canon выпустит уникальный компактный фотоаппарат ZV-123
X2 RGB Zoom: корпусной вентилятор с подсветкой и низким уровнем шумаX2 RGB Zoom: корпусной вентилятор с подсветкой и низким уровнем шума
Корпус Corsair Carbide 678C поможет создать ПК с низким уровнем шумаКорпус Corsair Carbide 678C поможет создать ПК с низким уровнем шума
Последние новости
Подгружаем последние новости