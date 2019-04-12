SilverStone PI01: компактный металлический корпус для Raspberry Pi

Компания SilverStone представила весьма необычный сверхкомпактный компьютерный корпус под названием PI01. Новинка интересна тем, что она предназначена не для обычных ПК, а для одноплатных компьютеров Raspberry Pi.

Новинка является универсальным корпусом, и подходит практически для всех моделей «ежевичного» компьютера. Заявлена совместимость с моделями Raspberry Pi 3B+, 3B, 2B и 1B+, ведь у них одинаковые габариты и внешние порты расположены на одних и тех же местах.

Корпус выполнен из алюминия и служит дополнительным радиатором для SoC и микросхемы с сетевым и USB-контроллерами. Для передачи тепла к корпусу в комплекте с SilverStone PI01 поставляется два небольших алюминиевых радиатора, которые крепятся к чипам и корпусу с помощью комплектных термопрокладок.

Корпус SilverStone PI01 выполнен в чёрном цвете. Он имеет габариты 90 ? 62 ? 28 мм (объём 0,16 л) и весит всего 55 г. Имеются отверстия для крепления к стене или другой вертикальной поверхности. Новинка поступит в продажу 25 апреля. Цена корпуса SilverStone PI01 для Raspberry Pi составит примерно $20.



