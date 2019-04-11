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ASUS ProArt PA27UCX: монитор формата 4К с подсветкой Mini LED Компания ASUS подготовила к выпуску профессиональный монитор ProArt PA27UCX, оборудованный 27-дюймовым дисплеем на основе высококачественной матрицы IPS формата 4К. В новинке реализована технология подсветки Mini LED, предусматривающая использование массива микроскопических светодиодов. Панель получила 576 отдельно управляемых зон подсветки. Говорится о поддержке HDR-10 и VESA DisplayHDR 1000. Пиковая яркость достигает 1000 кд/м2. Монитор обладает разрешением 3840 ? 2160 пикселей. Ещё одна особенность модели ProArt PA27UCX — высочайшая точность цветопередачи. Панель имеет заводскую калибровку. Новинка располагает симметричным портом USB Type-C с возможностью подачи до 60 Вт энергии: к этому разъёму можно подключить портативный компьютер. Среди прочего упомянуты цифровые интерфейсы DisplayPort и HDMI, а также концентратор USB 3.0. Другие характеристики будут раскрыты позднее. Монитор ProArt PA27UCX рассчитан прежде всего на фотографов, дизайнеров, создателей контента и т. п. Цену производитель пока, к сожалению, не раскрывает.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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