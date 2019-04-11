Sony запатентовала коррекционные очки для использования со шлемами VR

Виртуальная реальность с трудом, но становится всё более популярной. Впрочем, среди препятствий на пути к массовому рынку стоит тот факт, что многие люди носят очки. Такие игроки могут надевать очки вместе со шлемом (некоторые гарнитуры VR приспособлены к этому лучше, чем другие) или снимать очки всякий раз, когда желают погрузиться в виртуальную реальность, или же использовать глазные линзы. К счастью, новый патент показывает, что Sony хочет решить эту проблему.

Патент был подан в декабре 2017 года, опубликован 4 апреля и недавно обнаружен UploadVR. В нём описаны коррекционные очки, которые могут помещаться в гарнитуру VR, не ломая нос пользователя. В очках также предусматривается использование датчиков слежения за взглядом, чтобы улучшать качество материалов визуализации на дисплее в шлеме.

Описание похоже на метод фовеации. Эта технология существенно снижает вычислительную нагрузку, отдавая приоритет при визуализации тем участкам изображения, куда направлен взгляд пользователя, и снижая качество и разрешение картинки на периферии. Пользователь едва ли может ощутить разницу, а требования к мощности системы заметно падают: высвободившиеся ресурсы можно направить на увеличение частоты кадров или же на создание более сложных сцен. Многие компании, включая NVIDIA, Valve, Oculus и Qualcomm , разрабатывают такие методы. Возможно, именно при помощи очков Sony собирается улучшить возможности PlayStation VR (PSVR), добавив в свой шлем фовеацию.

Впрочем, ресурс UploadVR предполагает, что Sony собирается добавить поддержку рендеринга по методу фовеации в свою платформу лишь через 2,5 года. К тому времени компания скорее всего уже выпустит консоль следующего поколения, а не станет обновлять существующий шлем PV VR с помощью коррекционных очков.

Впрочем, патент может оставаться лишь патентом, а Sony на деле не готовит ничего подобного. Многие компании подают патентные заявки на идеи и технологии ещё не зная, будут ли когда-нибудь использовать их в своих продуктах. Так или иначе, но всё же хотелось бы, чтобы производители шлемов действительно больше думали о пользователях с неидеальным зрением.



