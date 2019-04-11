Sony запатентовала коррекционные очки для использования со шлемами VR

Sony запатентовала коррекционные очки для использования со шлемами VR

Виртуальная реальность с трудом, но становится всё более популярной. Впрочем, среди препятствий на пути к массовому рынку стоит тот факт, что многие люди носят очки. Такие игроки могут надевать очки вместе со шлемом (некоторые гарнитуры VR приспособлены к этому лучше, чем другие) или снимать очки всякий раз, когда желают погрузиться в виртуальную реальность, или же использовать глазные линзы. К счастью, новый патент показывает, что Sony хочет решить эту проблему.

Патент был подан в декабре 2017 года, опубликован 4 апреля и недавно обнаружен UploadVR. В нём описаны коррекционные очки, которые могут помещаться в гарнитуру VR, не ломая нос пользователя. В очках также предусматривается использование датчиков слежения за взглядом, чтобы улучшать качество материалов визуализации на дисплее в шлеме.

Описание похоже на метод фовеации. Эта технология существенно снижает вычислительную нагрузку, отдавая приоритет при визуализации тем участкам изображения, куда направлен взгляд пользователя, и снижая качество и разрешение картинки на периферии. Пользователь едва ли может ощутить разницу, а требования к мощности системы заметно падают: высвободившиеся ресурсы можно направить на увеличение частоты кадров или же на создание более сложных сцен. Многие компании, включая NVIDIA, Valve, Oculus и Qualcomm, разрабатывают такие методы. Возможно, именно при помощи очков Sony собирается улучшить возможности PlayStation VR (PSVR), добавив в свой шлем фовеацию.

Sony запатентовала коррекционные очки для использования со шлемами VR

Впрочем, ресурс UploadVR предполагает, что Sony собирается добавить поддержку рендеринга по методу фовеации в свою платформу лишь через 2,5 года. К тому времени компания скорее всего уже выпустит консоль следующего поколения, а не станет обновлять существующий шлем PV VR с помощью коррекционных очков.

Впрочем, патент может оставаться лишь патентом, а Sony на деле не готовит ничего подобного. Многие компании подают патентные заявки на идеи и технологии ещё не зная, будут ли когда-нибудь использовать их в своих продуктах. Так или иначе, но всё же хотелось бы, чтобы производители шлемов действительно больше думали о пользователях с неидеальным зрением.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Адаптер Sharkoon наделит набором интерфейсов ноутбуки с портом USB Type-CАдаптер Sharkoon наделит набором интерфейсов ноутбуки с портом USB Type-C
TSMC завершила разработку 5-нм техпроцесса — началось рисковое производствоTSMC завершила разработку 5-нм техпроцесса — началось рисковое производство
200 Гц, FreeSync 2 и G-Sync HDR: монитор AOC Agon AG353UCG поступит в продажу летом200 Гц, FreeSync 2 и G-Sync HDR: монитор AOC Agon AG353UCG поступит в продажу летом
MSI: мобильный процессор Core i7-9750H будет значительно быстрее своего предшественникаMSI: мобильный процессор Core i7-9750H будет значительно быстрее своего предшественника
Прочный жёсткий диск G-Technology ArmorATD вмещает до 4 Тбайт данныхПрочный жёсткий диск G-Technology ArmorATD вмещает до 4 Тбайт данных
Блок рекламы


Похожие новости
Sony представила дисплей Crystal LED с 16K-разрешениемSony представила дисплей Crystal LED с 16K-разрешением
Microsoft запатентовала новый механизм для Surface Pro 7Microsoft запатентовала новый механизм для Surface Pro 7
Microsoft представила очки смешанной реальности HoloLens 2Microsoft представила очки смешанной реальности HoloLens 2
Apple запатентовала стеклянную клавиатуру для MacBookApple запатентовала стеклянную клавиатуру для MacBook
Lenovo запатентовала гибкий ноутбукLenovo запатентовала гибкий ноутбук
CES 2019: Sony представила новые 8K- и 4K- телевизоры и другие мультимедийные устройстваCES 2019: Sony представила новые 8K- и 4K- телевизоры и другие мультимедийные устройства
Sony SF-G Series Tough: самые прочные в мире карты памяти SDSony SF-G Series Tough: самые прочные в мире карты памяти SD
Sony представила самые компактные в мире ультразумы DSC-HX99 и DSC-HX95Sony представила самые компактные в мире ультразумы DSC-HX99 и DSC-HX95
Acer OJO 500: очки смешанной реальности с оригинальной конструкциейAcer OJO 500: очки смешанной реальности с оригинальной конструкцией
Sony выпустила улучшенную версию фотоаппарата RX100 VSony выпустила улучшенную версию фотоаппарата RX100 V
Последние новости
Подгружаем последние новости