Huawei MateBook E (2019): ноутбук «два в одном» с чипом Snapdragon 850

Huawei MateBook E (2019): ноутбук «два в одном» с чипом Snapdragon 850

Компания Huawei анонсировала гибридный портативный компьютер MateBook E модельного ряда 2019 года: продажи новинки с ОС Windows 10 начнутся в ближайшее время.

Устройство получило дисплей размером 12 дюймов по диагонали. Применена панель с разрешением 2160 ? 1440 пикселей и поддержкой сенсорного управления. Модуль с экраном можно отсоединить от клавиатуры для использования в режиме планшета.

«Сердце» новинки — процессор Qualcomm Snapdragon 850. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385 с тактовой частотой до 2,96 ГГц. За обработку графики отвечает интегрированный контроллер Adreno 630.

Huawei MateBook E (2019): ноутбук «два в одном» с чипом Snapdragon 850

Важно отметить, что платформа Snapdragon 850 включает сотовый модем Snapdragon X20 LTE, который теоретически позволяет загружать данные через сотовые сети со скоростью до 1,2 Гбит/с.

Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт. Вместимость твердотельного накопителя — 256 Гбайт или 512 Гбайт. Присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.

Huawei MateBook E (2019): ноутбук «два в одном» с чипом Snapdragon 850

Новинка заключена в корпус толщиной 8,5 миллиметра, а вес составляет 698 граммов. Ноутбук «два в одном» Huawei MateBook E (2019) поступит в продажу по ориентировочной цене от 600 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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