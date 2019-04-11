Huawei MateBook E (2019): ноутбук «два в одном» с чипом Snapdragon 850
Компания Huawei анонсировала гибридный портативный компьютер MateBook E модельного ряда 2019 года: продажи новинки с ОС Windows 10 начнутся в ближайшее время.
Устройство получило дисплей размером 12 дюймов по диагонали. Применена панель с разрешением 2160 ? 1440 пикселей и поддержкой сенсорного управления. Модуль с экраном можно отсоединить от клавиатуры для использования в режиме планшета.
«Сердце» новинки — процессор Qualcomm Snapdragon 850. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385 с тактовой частотой до 2,96 ГГц. За обработку графики отвечает интегрированный контроллер Adreno 630.
Важно отметить, что платформа Snapdragon 850 включает сотовый модем Snapdragon X20 LTE, который теоретически позволяет загружать данные через сотовые сети со скоростью до 1,2 Гбит/с.
Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт. Вместимость твердотельного накопителя — 256 Гбайт или 512 Гбайт. Присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.
Новинка заключена в корпус толщиной 8,5 миллиметра, а вес составляет 698 граммов. Ноутбук «два в одном» Huawei MateBook E (2019) поступит в продажу по ориентировочной цене от 600 долларов США.
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Hard
11.04.2019 11:51