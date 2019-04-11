Маршрутизатор Netgear Nighthawk AX4 стандарта Wi-Fi 6 стоит $200

Маршрутизатор Netgear Nighthawk AX4 стандарта Wi-Fi 6 стоит $200

Компания Netgear анонсировала маршрутизатор Nighthawk AX4, рассчитанный на использование в домохозяйствах средней и большой площади.

Новинка (модель RAX40) поддерживает стандарт Wi-Fi 6, или 802.11ax. Он обещает улучшить спектральную эффективность работы беспроводной сети в условиях нагруженного эфира и увеличить теоретическую пропускную способность в два раза по сравнению со стандартом 802.11ac Wave-2.

Роутер может функционировать в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. В первом случае пропускная способность достигает 600 Мбит/с, во втором — 2400 Мбит/с.

Маршрутизатор Netgear Nighthawk AX4 стандарта Wi-Fi 6 стоит 0

Устройство несёт на борту двухъядерный процессор. Конструкция предусматривает наличие двух внешних антенн. Габариты составляют 360 ? 215 ? 60 мм, вес — приблизительно 620 граммов.

В тыльной части корпуса расположены пять сетевых портов Gigabit Ethernet (1 ? WAN и 4 ? LAN). Кроме того, там же можно обнаружить разъём USB 3.0 для подключения какой-либо периферии, скажем, внешних накопителей.

Маршрутизатор Netgear Nighthawk AX4 стандарта Wi-Fi 6 стоит 0

В продажу маршрутизатор Netgear Nighthawk AX4 поступит уже в текущем месяце: приобрести его можно будет по ориентировочной цене 200 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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