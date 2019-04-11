Видеокарта Zotac GeForce GTX 1650 не требует дополнительного питания

Видеокарта Zotac GeForce GTX 1650 не требует дополнительного питания

Уже через две недели компания NVIDIA должна официально представить свою новую видеокарту GeForce GTX 1650 — самую младшую видеокарту семейства Turing. Как это обычно и бывает, в преддверие выхода нового графического ускорителя в Сети появляется больше различных слухов и утечек о нём. Так, ресурс VideoCardz опубликовал изображения GeForce GTX 1650 в исполнении компании Zotac.

Новинка, похоже, будет называться просто — Zotac Gaming GeForce GTX 1650. Эта видеокарта выполнена в формате Mini ITX, то есть отличается довольно компактными габаритами. Длина видеокарты, судя по изображениям, не превышает 150 мм, а в высоту они занимает два слота расширения.

Видеокарта Zotac GeForce GTX 1650 не требует дополнительного питания

Здесь использована небольшая система охлаждения с цельным алюминиевым радиатором, в середине которого, возможно, установлен медный сердечник. За обдув отвечает один вентилятор диаметром 100 мм. Для вывода изображения имеется по одному разъёму HDMI, DisplayPort и DVI-I.

Видеокарта Zotac GeForce GTX 1650 не требует дополнительного питания

Интересно, что видеокарта GeForce GTX 1650 от Zotac лишена каких-либо разъёмов дополнительного питания. Это означает, что для питания она использует только сам слот PCI Express x16, по которому может передаваться лишь до 75 Вт энергии. Получается, что новинка NVIDIA будет весьма экономичной. При этом, её производительность должно быть вполне достаточно для игр в разрешении Full HD (1920 ? 1080 точек).

Видеокарта Zotac GeForce GTX 1650 не требует дополнительного питания

Напомним, что видеокарты GeForce GTX 1650 должны быть официально представлены уже 22 апреля, и в этот же день они поступят в продажу. Ориентировочно стоимость новинок будет начинаться с отметки в $179.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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