MacBook Pro в новом дизайне выйдет лишь в 2021 году

В феврале аналитик Минг-Чи Куо ( Ming-Chi Kuo) рассказал о своих ожиданиях в отношении новых продуктов Apple в 2019 году. Теперь аналитик скорректировал некоторые детали и сроки выхода новинок.

Apple MacBook Pro 2021

MacBook Pro и iPad

По прогнозам Куо, «яблочный» производитель выпустит MacBook Pro в новом дизайне с дисплеем от 16 до 16,5 дюймов в первой половине 2021 года. Новый iPad с диагональю от 10 до 12 дюймов выйдет между четвертым кварталом 2020 года и первым кварталом 2021 года.

Оба устройства должны получить матрицу mini-LED. В оригинальной записке Куо говорится, что новый MacBook Pro будет иметь «совершенно новый дизайн». Также Apple может добавить к 13-дюймовому MacBook Pro 32 ГБ оперативной памяти.

Apple Display

Монитор Apple Display (название не подтверждено) с диагональю 31,6 дюймов, разрешением 6K и дисплеем mini-LED появится во втором или третьем квартале текущего года. Поставщиком светодиодов mini-LED станет компания Nichia.




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