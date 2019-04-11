MacBook Pro в новом дизайне выйдет лишь в 2021 году

В феврале аналитик Минг-Чи Куо ( Ming-Chi Kuo) рассказал о своих ожиданиях в отношении новых продуктов Apple в 2019 году. Теперь аналитик скорректировал некоторые детали и сроки выхода новинок.

MacBook Pro и iPad

По прогнозам Куо, «яблочный» производитель выпустит MacBook Pro в новом дизайне с дисплеем от 16 до 16,5 дюймов в первой половине 2021 года. Новый iPad с диагональю от 10 до 12 дюймов выйдет между четвертым кварталом 2020 года и первым кварталом 2021 года.

Оба устройства должны получить матрицу mini-LED. В оригинальной записке Куо говорится, что новый MacBook Pro будет иметь «совершенно новый дизайн». Также Apple может добавить к 13-дюймовому MacBook Pro 32 ГБ оперативной памяти.

Apple Display