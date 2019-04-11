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Первая в мире microSD-карта памяти на 1 ТБ поступает в продажу за $449 Компания SanDisk открыла предварительный заказ на карту памяти microSD с рекордным объемом 1 ТБ и стоимостью $449. Полное название карты памяти стандарта microSDXC класса C10 (UHS-1) – SanDisk Extreme 1TB UHS-I (SDSQXA1-1T00-GN6MA). В принципе, все характеристики за исключение рекордного объема в 1 ТБ, являются стандартными для топового сегмента карт памяти. Впечатляющая стоимость карты памяти в $449 SanDisk Extreme 1TB UHS-I ставит под сомнение целесообразность подобного приобретения. Заметим, что за данную цену можно приобрести SSD-накопитель ёмкостью на 2 ТБ.

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