Первая в мире microSD-карта памяти на 1 ТБ поступает в продажу за $449

Компания SanDisk открыла предварительный заказ на карту памяти microSD с рекордным объемом 1 ТБ и стоимостью $449.

microSD-карта объёмом 1 ТБ

Полное название карты памяти стандарта microSDXC класса C10 (UHS-1) – SanDisk Extreme 1TB UHS-I (SDSQXA1-1T00-GN6MA). В принципе, все характеристики за исключение рекордного объема в 1 ТБ, являются стандартными для топового сегмента карт памяти.

Впечатляющая стоимость карты памяти в $449 SanDisk Extreme 1TB UHS-I ставит под сомнение целесообразность подобного приобретения. Заметим, что за данную цену можно приобрести SSD-накопитель ёмкостью на 2 ТБ.


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