Новая беспроводная гарнитура HyperX оценена в 100 долларов

Новая беспроводная гарнитура HyperX оценена в 100 долларов

Компания HyperX, подразделение Kingston Technology, объявила о доступности гарнитур Cloud Stinger Wireless и Cloud Alpha Purple Edition для любителей игр.

Обе новинки относятся к накладному типу. Они оснащены 50-миллиметровыми излучателями с неодимовыми магнитами, а также микрофоном для ведения переговоров.

Модель Cloud Stinger Wireless, как отражено в названии, использует беспроводное подключение: для этого применяется небольшой приёмопередатчик с интерфейсом USB, работающий в диапазоне 2,4 ГГц. Разработчик выделяет удобные чашки наушников с углом поворота 90 градусов. Благодаря пене с памятью формы HyperX и оголовью с подкладкой гарнитура обеспечивает высокий уровень комфорта. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 17 часов. Диапазон воспроизводимых частот — от 20 Гц до 20 кГц.

Новая беспроводная гарнитура HyperX оценена в 100 долларов

Проводная модель Cloud Alpha Purple Edition, в свою очередь, может похвастаться двухкамерной технологией для обеспечения высокой точности звука в играх. Две камеры отделяют низкие частоты от средних и высоких частот, что создаёт динамическое звучание. Устройство выполнено в фиолетово-белом цвете. Диапазон воспроизводимых частот — от 13 Гц до 27 кГц.

Приобрести гарнитуры Cloud Stinger Wireless и Cloud Alpha Purple Edition можно по ориентировочной цене 100 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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