Прочный жёсткий диск G-Technology ArmorATD вмещает до 4 Тбайт данных

Компания Western Digital представила под брендом G-Technology портативные жёсткие диски семейства ArmorATD, заключённые в корпус повышенной прочности.

В семейство вошли три модели — вместимостью 1 Тбайт, 2 Тбайт и 4 Тбайт. Габариты у первых двух версий составляют 130 ? 87 ? 21 мм, у третьей — 132 ? 88 ? 30 мм.

Накопители рассчитаны на пользователей, которые часто работают на открытых пространствах, производствах и пр. Это могут быть, к примеру, фотографы или инженеры.

Решения имеют многоуровневую защиту, которая оберегает их от воды, грязи, ударов и падений с высоты до 1,2 метра (до 1 метра у 4-гигабайтной модификации).

Для подключения служит порт USB Type-C 3.1 Gen 1. Заявленная скорость передачи информации достигает 140 Мбайт/с (135 Мбайт/с у старшей версии).

Комплект поставки включает кабель USB-C — USB-C, а также переходник USB-C — USB-A. Гарантирована совместимость с компьютерами под управлением операционных систем Apple macOS и Microsoft Windows.

Приём заказов на жёсткие диски серии ArmorATD уже начался: цена составляет от 90 до 170 долларов США .



