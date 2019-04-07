Navi получили идентификаторы — рынок видеокарт в ожидании новых продуктов AMD

Navi получили идентификаторы — рынок видеокарт в ожидании новых продуктов AMD

Похоже, приближается запуск долгожданного графического процессора AMD Navi, который может восстановить соперничество на рынке игровых видеокарт. Как правило, перед выходом любого важного полупроводникового продукта появляются его идентификаторы. В последнем журнале изменений информационно-диагностического инструмента HWiNFO сообщается о добавлении ??предварительной поддержки Navi, что указывает на готовность окончательных образцов видеокарт.

По неподтверждённой информации, видеокарты Navi должны уйти от макроархитектуры Graphics Core Next (GCN), используемой AMD с 2012 года, начиная с семейства Radeon HD 7000. А выход новых видеокарт ожидается во втором полугодии или даже через месяц после Ryzen 3000. О характеристиках Navi пока толком ничего не известно. Можно с уверенностью сказать, что выпускаться ускорители будут с соблюдением 7-нм норм, а также будет снято ограничение в 4096 потоковых процессоров (SP), наложенное архитектурой GCN. Navi заложит основу для ряда последующих поколений видеокарт и графических ускорителей AMD, в том числе для новых игровых консолей Xbox и PlayStation.

Navi получили идентификаторы — рынок видеокарт в ожидании новых продуктов AMD

Существуют слухи, и это вполне целесообразно, что компания будет выводить новые продукты, начиная не с высококлассных Navi 10, а с наиболее востребованных видеокарт основного сегмента Navi 12. Сообщается, что один из самых ранних ускорителей будет оснащён 40 вычислительными блоками (CU). При условии неизменного количества SP в одном CU это означает наличие 2560 SP. В таком случае уровень производительности должен оказаться выше GeForce GTX 1660 Ti и RTX 2070, которые сегодня представляют самый прибыльный и массовый сегмент рынка.

Navi получили идентификаторы — рынок видеокарт в ожидании новых продуктов AMD

Можно рассчитывать на быстродействие Vega 56 при гораздо более низкой цене. Так что владельцам старых ускорителей Radeon RX 480/580, пожалуй, не стоит спешить с обновлением и лучше подождать выхода Navi, тем более что это должно произойти довольно скоро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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