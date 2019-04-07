200 Гц, FreeSync 2 и G-Sync HDR: монитор AOC Agon AG353UCG поступит в продажу летом

Компания AOC, по сообщениям сетевых источников, предстоящим летом начнёт продажи монитора Agon AG353UCG, разработанного для игровых систем.

Панель имеет вогнутую форму. Основа — матрица VA размером 35 дюймов по диагонали с разрешением 3440 ? 1440 пикселей. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Говорится о поддержке DisplayHDR. Пиковая яркость достигает 1000 кд/м2; панель обладает контрастностью 2000:1.

В новинке реализованы технологии AMD FreeSync 2 и NVIDIA G-Sync HDR, которые отвечают за повышение плавности игрового процесса. Частота обновления заявлена на отметке 200 Гц, время отклика — 1 мс.

В оснащение входят стереофонические динамики мощностью 5 Вт каждый, цифровые интерфейсы DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, четырёхпортовый концентратор USB 3.0, а также набор аудиоразъёмов.

Среди прочего упомянута подставка, обеспечивающая возможность регулировки высоты дисплея в пределах 120 мм по отношению к поверхности стола.

Продажи модели Agon AG353UCG на европейском рынке начнутся в июне; информации о цене на данный момент нет.



