Адаптер Sharkoon наделит набором интерфейсов ноутбуки с портом USB Type-C

Компания Sharkoon представила аксессуар USB 3.0 Type C Combo Adapter, рассчитанный на использование с портативными компьютерами.

Многие современные ноутбуки, в частности, тонкие и лёгкие модели, комплектуются только симметричными портами USB Type-C. Между тем пользователям могут потребоваться и другие привычные разъёмы для подключения периферии. Новинка Sharkoon как раз и призвана помочь в такой ситуации.

Гаджет представляет собой компактный модуль, подсоединяющийся к портативному компьютеру через порт USB Type-C. При этом пользователи получают в своё распоряжение три порта USB 3.0 Type-A, слот для флеш-карт microSD и SD/MMC, стандартный аудиоразъём, а также гнездо для сетевого кабеля.

Адаптер также содержит разъём HDMI с возможностью вывода изображения в формате 4К. Наконец, есть дополнительный зарядный порт USB Type-C с максимальной выходной мощностью в 60 Вт.

Новинка выполнена в корпусе из алюминия. Габариты составляют 130 ? 44 ? 15 мм, вес — 85 граммов. Предусмотрены серебристый и серый варианты цветового исполнения. Обеспечивается совместимость с устройствами под управлением Windows 7/8/10, macOS, Chrome OS и Android.



