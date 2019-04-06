Игровой мини-компьютер GPD Win 2 Max получит процессор AMD

Игровой мини-компьютер GPD Win 2 Max получит процессор AMD

Сетевые источники сообщают о том, что компания GPD, известная своими компактными компьютерами, готовит к выпуску очередную новинку — устройство под названием Win 2 Max.

В прошлом году, напомним, вышел гаджет GPD Win 2 — это гибрид мини-ноутбука и игровой консоли. Устройство оборудовано 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 ? 720 точек, процессором Intel Core m3-7Y30, 8 Гбайт оперативной памяти, твердотельным накопителем на 128 Гбайт, адаптерами Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n и Bluetooth 4.2.

О характеристиках компьютера GPD Win 2 Max пока известно немного. Сообщается, что новинка будет оснащена экраном с разрешением 1280 ? 800 точек, а в качестве аппаратной платформы выступит 25-ваттный процессор AMD.

Игровой мини-компьютер GPD Win 2 Max получит процессор AMD

Очевидно, у прародителя гаджет унаследует форм-фактор. То есть, на верхней половинке корпуса расположится дисплей, а на нижней — джойстик-кнопки и клавиатура со стандартной раскладкой QWERTY.

Официальная презентация игрового мини-компьютера GPD Win 2 Max ожидается в текущем году. Устройство будет поставляться с операционной системой Windows 10.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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