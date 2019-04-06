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Обновлённый объектив Panasonic Lumix G 14-140mm F3.5-5.6 защищён от влаги и пыли Компания Panasonic анонсировала объектив Lumix G Vario 14-140mm / F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S. (H-FSA14140) для беззеркальных камер стандарта Micro Four Thirds. Новинка представляет собой улучшенную версию модели H-FS14140. В частности, реализована защита от брызг и пыли, что расширяет сферу использования оптики. Конструкция включает 14 элементов в 12 группах, в том числе три асферические линзы и две линзы со сверхнизкой дисперсией (Extra-low Dispersion). Внутренний привод фокусировки и высокоскоростной шаговый мотор обеспечивают плавную и тихую фокусировку. Реализована система стабилизации POWER O.I.S. (Optical Image Stabilizer): это позволяет получать качественные снимки в условиях недостаточной освещённости. Основные технические характеристики объектива выглядят следующим образом: Тип: Micro Four Thirds;

Фокусное расстояние: 14–140 мм;

Максимальная диафрагма: f/3,5–5,6;

Минимальная диафрагма: f/22;

Конструкция: 14 элементов в 12 группах;

Минимальное расстояние фокусировки: 0,3 м;

Количество лепестков диафрагмы: 7;

Размер фильтра: 58 мм;

Максимальный диаметр: 67 мм;

Длина: 75 мм;

Вес: 265 г. В продажу новинка поступит в мае по ориентировочной цене 600 долларов США .

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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