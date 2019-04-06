Panasonic Lumix DC-G95: 20-Мп камера Micro Four Thirds за $1200

Корпорация Panasonic анонсировала беззеркальную камеру Lumix DC-G95 (в некоторых регионах G90) со сменной оптикой стандарта Micro Four Thirds, продажи которой начнутся в мае.

Новинка получила 20,3-мегапиксельный сенсор Live MOS (17,3 ? 13 мм) и производительный процессор обработки изображений Venus Engine. Величина светочувствительности — ISO 200–25600 с возможностью расширения до ISO 100.

Реализована технология двойной стабилизации Dual I.S. 2 (Image Stabilizer). Она позволяет одновременно задействовать стабилизатор в самом фотоаппарате и в объективе (при наличии соответствующей системы).

Фотокамера располагает 3-дюймовым дисплеем с возможностью изменения положения; реализована поддержка сенсорного управления. Кроме того, предусмотрен электронный видоискатель со 100-процентным покрытием кадра.

Диапазон выдержек — от 1/16000 до 60 с. Поддерживается запись видеоматериалов в формате 4К с разрешением 3840 ? 2160 точек и скоростью 30 кадров в секунду. Скорость последовательной фотосъёмки — 9 кадров в секунду.

В арсенале новинки — адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, слот для карты SD/SDHC/SDXC, порты USB и HDMI. Габариты составляют 130 ? 94 ? 77 мм, вес — 536 граммов.

Приобрести модель Panasonic Lumix DC-G95 можно будет по ориентировочной цене 1200 долларов США вместе с оптикой Lumix G 12-60mm F3.5-5.6 Power OIS.



