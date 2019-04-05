Монитор EIZO ColorEdge CS2731 можно использовать в альбомной и портретной ориентациях

Монитор EIZO ColorEdge CS2731 можно использовать в альбомной и портретной ориентациях

Компания EIZO расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель ColorEdge CS2731, в основу которой положена матрица IPS размером 27 дюймов по диагонали.

Панель соответствует формату WQHD: разрешение составляет 2560 ? 1440 пикселей. Заявлен 99-процентный охват цветового пространства Adobe RGB.

Подставка позволяет использовать новинку в традиционной альбомной, а также в портретной ориентации. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Монитор оборудован симметричным портом USB Type-C, к которому может быть подсоединён портативный компьютер. Для подключения источников сигнала предусмотрены цифровые интерфейсы DisplayPort, HDMI и DVI-D.

Монитор EIZO ColorEdge CS2731 можно использовать в альбомной и портретной ориентациях

Яркость составляет 350 кд/м2, контрастность — 1000:1. Панель обладает временем отклика в 16 мс.

Габариты составляют 638 ? 265 ? 404,1–559,1 мм, вес — приблизительно 10,1 килограмма. Допускается регулировка углов наклона и поворота дисплея; кроме того, можно изменять его высоту по отношению к поверхности стола.

В продажу монитор EIZO ColorEdge CS2731 поступит в июне нынешнего года.

Монитор EIZO ColorEdge CS2731 можно использовать в альбомной и портретной ориентациях


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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