Поклонникам шутеров посвящается: механическая клавиатура ASUS ROG Strix Scope
Подразделение Republic of Gamers (ROG) компании ASUS анонсировало клавиатуру Strix Scope, спроектированную специально для пользователей, которые увлекаются компьютерными играми.
Новинка относится к механическому типу. Применены надёжные переключатели Cherry MX, отличающиеся долговечностью и стабильностью работы.
Клавиатура, как утверждается, рассчитана прежде всего на поклонников шутеров от первого лица. Кнопки W, A, S и D выделены цветом, а клавиша Ctrl в левой части имеет увеличенный размер, что повышает удобство управления.
Модель ROG Strix Scope может похвастаться многоцветной подсветкой ASUS Aura RGB с поддержкой различных эффектов. Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB.
Покупатели смогут выбирать между модификациями клавиатуры с переключателями Cherry MX Red, Brown, Blue, Black, Silent Red и Speed Silver. Таким образом, покупатели смогут подобрать оптимальный для себя вариант.
Клавиатура имеет полноразмерную конструкцию — в правой части располагается блок цифровых кнопок. Устройство выполнено в классическом чёрном цвете.
Информации об ориентировочной цене новинки пока, увы, нет.
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