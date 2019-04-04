Поклонникам шутеров посвящается: механическая клавиатура ASUS ROG Strix Scope

Поклонникам шутеров посвящается: механическая клавиатура ASUS ROG Strix Scope

Подразделение Republic of Gamers (ROG) компании ASUS анонсировало клавиатуру Strix Scope, спроектированную специально для пользователей, которые увлекаются компьютерными играми.

Новинка относится к механическому типу. Применены надёжные переключатели Cherry MX, отличающиеся долговечностью и стабильностью работы.

Клавиатура, как утверждается, рассчитана прежде всего на поклонников шутеров от первого лица. Кнопки W, A, S и D выделены цветом, а клавиша Ctrl в левой части имеет увеличенный размер, что повышает удобство управления.

Модель ROG Strix Scope может похвастаться многоцветной подсветкой ASUS Aura RGB с поддержкой различных эффектов. Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB.

Поклонникам шутеров посвящается: механическая клавиатура ASUS ROG Strix Scope

Покупатели смогут выбирать между модификациями клавиатуры с переключателями Cherry MX Red, Brown, Blue, Black, Silent Red и Speed Silver. Таким образом, покупатели смогут подобрать оптимальный для себя вариант.

Клавиатура имеет полноразмерную конструкцию — в правой части располагается блок цифровых кнопок. Устройство выполнено в классическом чёрном цвете.

Информации об ориентировочной цене новинки пока, увы, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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