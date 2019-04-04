Beats анонсировала Powerbeats Pro — беспроводные спортивные наушники за $250

Компания Beats (принадлежит Apple) анонсировала выход полностью беспроводных наушников Powerbeats Pro. Продажи начнутся в мае по цене $250, но ряду журналистов ненадолго дали протестировать гаджет. Редакция AIN.UA приводит краткую выдержку из их обзоров, пишут AIN.UA .

Наушники могут проигрывать музыку до 9 часов. С кейсом совокупная автономность увеличивается до 24 часов. Они работают на чипе H1, который используется во втором поколении AirPods. При связке с iPhone можно использовать команду «Привет, Siri» для управления. Есть и физические кнопки на каждом наушнике — это позволит регулировать громкость или управлять проигрыванием.

В Powerbeats Pro можно заниматься без опасений о работоспособности наушников — в Beats заявляют, что они защищены от воздействия пота. А вот чехол не влагозащитный и заряжается по Lightning. Беспроводной зарядки, как в новых AirPods, нет. Наушники без проблем работают с Android-смартфонами.

Что касается звучания, журналисты The Verge и TechCrunch оценили Powerbeats Pro выше AirPods. По словам обзорщиков, эти наушники выигрывают в динамическом диапазоне, хотя и делают большой упор на бас. Кроме того, они блокируют внешний шум, в отличие от AirPods с их открытой конструкций. Из недостатков отмечают большой зарядный кейс — его неудобно носить в кармане. Наушники выйдут в четырех цветах: черном, белом, темно-синем и зеленом.

О цене и дате релиза в Украине пока ничего неизвестно.