In Win выпустила корпусный вентилятор Sirius Loop ASL120 с настраиваемой RGB-подсветкой

Компания In Win в первую очередь известна своими корпусами, однако также этот производитель предлагает и некоторые другие комплектующие. Очередной новинкой в ассортименте In Win стали корпусные вентиляторы Sirius Loop ASL120, которые выделяются своим дизайном с кольцевой RGB-подсветкой.

Новый вентилятор выполнен в форм-факторе 120 мм. Он построен на подшипнике скольжения с увеличенным сроком службы (Long lifespan sleeve bearing). Производитель заявляет, что вентилятор Sirius Loop ASL120 способен проработать как минимум 30 000 часов (почти 3,5 года непрерывной работы).

Новинка поддерживает управление скоростью вращения методом ШИМ. Вентилятор способен вращаться со скоростью от 500 до 1800 об/мин. При этом обеспечивается воздушный поток до 50 кубических футов в минуту (CFM) и создаётся статическое давление в 1,67 мм вод. ст. Максимальный уровень шума вентилятора Sirius Loop ASL120 не превышает 27 дБА.

Подсветка здесь расположена в виде двух колец с обеих сторон рамки вентилятора. Sirius Loop ASL120 оснащён адресуемой (пиксельной) подсветкой, за счёт чего вентилятор способен светиться разными цветами одновременно. Подсветка совместимы с технологиями управления ASUS Aura Sync, Gigabyte Fusion, MSI Myctic Light и ASRock Polychrome. Комплект из трёх вентиляторов Sirius Loop ASL120 дополнен специальным контроллером для управления подсветкой.

In Win уже начала продажи своего нового вентилятора. Комплект из трёх Sirius Loop ASL120 уже появился в США по цене в $29, а один вентилятор можно купить за $9,5. Это можно считать весьма доступной ценой для изделий от In Win.



