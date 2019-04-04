ASUS USB-AC55 B1: адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой 802.11ac

Компания ASUS анонсировала адаптер беспроводной связи Wi-Fi под названием USB-AC55 B1, выполненный в виде брелока с коннектором USB .

Новинка подходит для использования с настольными и портативными компьютерами. Габариты составляют всего 25 ? 10 ? 5 мм, благодаря чему устройство можно без проблем брать с собой в поездки.

Говорится о возможности работы в двух диапазонах — 2,4 ГГц и 5 ГГц. Адаптер обеспечивает поддержку стандартов IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n и IEEE 802.11ac.

В конструкции решения применены две внутренние антенны. Утверждается, что при работе в сети 802.11ac скорость передачи данных может достигать 867 Мбит/с.

Гарантирована совместимость с компьютерами под управлением операционных систем Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, macOS X, а также Linux.

Среди прочих особенностей новинки стоит упомянуть поддержку средств безопасности 64/128-WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK. Адаптер выполнен в корпусе чёрного цвета.

Информации об ориентировочной цене изделия USB-AC55 B1 на данный момент, к сожалению, нет.



