Lexar анонсировала самый быстрый в мире портативный SSD ёмкостью 1 Тбайт

Портативный твердотельный накопитель Lexar SL 100 Pro, выполненный в компактном алюминиевом корпусе, является самым быстрым решением из представленных в настоящее время на рынке.

Новинка обладает небольшими размерами, её габариты составляют 55 ? 73,4 ? 10,8 мм. Это означает, что SSD-накопитель станет отличным мобильным решением, которое не занимает много места и всегда будет под рукой. Надёжный корпус защищает устройство от ударов и вибраций. Кроме того, в комплект поставки входит программный продукт DataVault Lite, использующий в своей работе 256-битное AES-шифрование.

Устройство имеет превосходные показатели производительности. Максимальная скорость чтения достигает отметки в 950 Мбайт/с, тогда как скорость записи равна 900 Мбайт/с. Стоит отметить двукратное увеличение производительности накопителя в сравнении с моделью SL 1003. Для передачи информации предлагается использовать интерфейс USB 3.0 Type-C. Устройство совместимо с ОС Windows 7/8/10 и macOS 10.6+.

Разработчик отмечает, что SL 100 Pro обеспечивает высокий уровень производительности и обладает приемлемой ценой. Устройство создавалось с ориентацией на профессиональных фотографов, которые смогут использовать накопитель в путешествиях, зная, что их информация находится в надёжном месте.

Уже в этом месяце Lexar SL 100 Pro появится в розничной продаже. Покупатели смогут выбрать между несколькими модификациями, отличающимися вместительностью. Компактный накопитель ёмкостью 250 Гбайт оценён в $99, модель на 500 Гбайт будет стоить $149, а версия на 1 Тбайт обойдётся в $279.



