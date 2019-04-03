Toshiba вернётся на американский рынок ноутбуков с новыми устройствами

Toshiba вернётся на американский рынок ноутбуков с новыми устройствами

Несколько лет назад ноутбуки японской компании Toshiba исчезли с американского рынка, но теперь в сети Интернет появились сообщения о том, что производитель намерен вернуться в США под новым именем. По сообщениям сетевых источников, ноутбуки Toshiba будут продаваться в США под брендом Dynabook.

В 2015 году компанию потряс скандал, повлёкший за собой огромные убытки и приведший к отставке нескольких высокопоставленных сотрудников. В 2016 году вендор прикладывал массу усилий, чтобы остаться на плаву, стараясь снизить финансовые потери. В 2018 году Toshiba пришлось продать 80,1 % собственного компьютерного бизнеса компании Sharp. Теперь же стало известно о том, что производитель готов к выходу на американский рынок с новыми моделями ноутбуков.

Toshiba вернётся на американский рынок ноутбуков с новыми устройствами

Предприятие продолжит гарантийное обслуживание проданных ранее устройств Toshiba, но все новые компьютеры будут выпускаться под именем Dynabook. Ожидается, что вендор представит 11 моделей портативных компьютеров, а также гарнитуру дополненной реальности, разработка которой велась вместе с компанией Vuzix. Вероятнее всего, большая часть новых ноутбуков рассчитана на корпоративный сегмент. Их цена варьируется от $600 до $2000, а оснащение включает в себя чипы U-серии от Intel 7-го и 8-го поколений, твердотельные накопители и др. Не исключено, что портативные компьютеры Dynabook заинтересуют представителей бизнеса, способных обеспечить оптовые закупки.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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