Kingston High Endurance: флеш-карты microSD повышенной надёжности

Компания Kingston Digital анонсировала флеш-карты High Endurance стандарта microSD, рассчитанные на использование в устройствах с интенсивной записью информации.

Новинки могут похвастаться повышенной надёжностью. Карты подходят для применения в камерах видеонаблюдения, видеорегистраторах, а также экшен-камерах.

«Карты памяти Kingston High Endurance разработаны и протестированы для использования в суровых условиях, достаточно надёжны и защищены от экстремальных температур, ударов, воздействия воды и рентгеновских лучей. При необходимости microSD-карта High Endurance станет оптимальным решением для длительной записи видео в критических ситуациях без риска потерять данные», — заявляет разработчик.

В семейство Kingston High Endurance вошли три модели — вместимостью 32 Гбайт, 64 Гбайт и 128 Гбайт. Старшая версия обеспечивает скорость чтения информации до 95 Мбайт/с и скорость записи до 45 Мбайт/с. У двух других моделей эти показатели равны соответственно 95 Мбайт/с и 30 Мбайт/с.

Габариты карт памяти составляют 11 ? 15 ? 1 мм. Заявленный диапазон рабочих температур простирается от минус 25 до плюс 85 градусов Цельсия.

На новые флеш-карты распространяется двухлетняя гарантия и бесплатная техническая поддержка. Сведений об ориентировочной цене на данный момент нет.



