Качественный обман: «NVIDIA GeForce RTX 2090» загорелась во время тестирования

Первого апреля многие информационные ресурсы, посвящённые IT-тематике, в том числе и наш, публикуют как настоящие, так и шуточные новости. Такие материалы бывают самого различного качества, от откровенных фантазий до вполне правдоподобных. А иногда попадаются ну очень необычные «новости», о которых будет вполне оправданно написать даже после первого апреля. Например, в этом году появилась «новость» о том, что NVIDIA подготовила видеокарту GeForce RTX 2090 на базе двух GPU Turing!

Энтузиаст с псевдонимом Captain NA опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором продемонстрировал распаковку, разборку и тестирование новой видеокарты GeForce RTX 2090, якобы построенной на двух графических процессорах Turing. Причём уровень проработки материала действительно впечатляет.

Энтузиаст создал несколько макетов видеокарты GeForce RTX 2090, которые весьма похожи на настоящие графические ускорители. Лишь огромная длина выдаёт поддельность данных устройств на первый взгляд. Интересно, что у одного из макетов даже детально проработана печатная плата, на которой размещены не только два GPU, но и прочие электронные компоненты, цепи питания и даже чип PLX. Конечно же, все элементы не настоящие, но на видео смотрятся весьма правдоподобно.

Был создан и макет упаковки «новой» видеокарты. О высоком уровне подготовки данного фейка говорит и то, что во время «прохождения тестов» у поддельных видеокарт работали вентиляторы, а логотип GeForce RTX был способен переливаться различными цветами RGB-подсветки. Кроме того, энтузиаст создал макет материнской платы ASUS ROG Dominus, на которой и «запускалась» связка из четырёх видеокарт GeForce RTX 2090, объединённых огромным мостиком NVLink.

В процессе «тестирования» одна из видеокарт загорелась от высокой нагрузки, однако энтузиаст довольно скоро смог её потушить «пионерским способом», так что на работоспособности пожар не сказался. «Тестирование» показало выдающуюся производительность нового «двухголового монстра» от NVIDIA.



