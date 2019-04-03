Качественный обман: «NVIDIA GeForce RTX 2090» загорелась во время тестирования

Качественный обман: «NVIDIA GeForce RTX 2090» загорелась во время тестирования

Первого апреля многие информационные ресурсы, посвящённые IT-тематике, в том числе и наш, публикуют как настоящие, так и шуточные новости. Такие материалы бывают самого различного качества, от откровенных фантазий до вполне правдоподобных. А иногда попадаются ну очень необычные «новости», о которых будет вполне оправданно написать даже после первого апреля. Например, в этом году появилась «новость» о том, что NVIDIA подготовила видеокарту GeForce RTX 2090 на базе двух GPU Turing!

Энтузиаст с псевдонимом Captain NA опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором продемонстрировал распаковку, разборку и тестирование новой видеокарты GeForce RTX 2090, якобы построенной на двух графических процессорах Turing. Причём уровень проработки материала действительно впечатляет.

Энтузиаст создал несколько макетов видеокарты GeForce RTX 2090, которые весьма похожи на настоящие графические ускорители. Лишь огромная длина выдаёт поддельность данных устройств на первый взгляд. Интересно, что у одного из макетов даже детально проработана печатная плата, на которой размещены не только два GPU, но и прочие электронные компоненты, цепи питания и даже чип PLX. Конечно же, все элементы не настоящие, но на видео смотрятся весьма правдоподобно.

Качественный обман: «NVIDIA GeForce RTX 2090» загорелась во время тестирования

Был создан и макет упаковки «новой» видеокарты. О высоком уровне подготовки данного фейка говорит и то, что во время «прохождения тестов» у поддельных видеокарт работали вентиляторы, а логотип GeForce RTX был способен переливаться различными цветами RGB-подсветки. Кроме того, энтузиаст создал макет материнской платы ASUS ROG Dominus, на которой и «запускалась» связка из четырёх видеокарт GeForce RTX 2090, объединённых огромным мостиком NVLink.

Качественный обман: «NVIDIA GeForce RTX 2090» загорелась во время тестирования

Качественный обман: «NVIDIA GeForce RTX 2090» загорелась во время тестирования

В процессе «тестирования» одна из видеокарт загорелась от высокой нагрузки, однако энтузиаст довольно скоро смог её потушить «пионерским способом», так что на работоспособности пожар не сказался. «Тестирование» показало выдающуюся производительность нового «двухголового монстра» от NVIDIA.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
EK Water Blocks использовала золото при создании водоблока для Titan RTXEK Water Blocks использовала золото при создании водоблока для Titan RTX
Thermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполненииThermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполнении
Spire представила свои первые СЖО Liquid Cooler и Liquid Cooler SoloSpire представила свои первые СЖО Liquid Cooler и Liquid Cooler Solo
Apple потеряла ключевого инженера, работавшего над процессорами для iPhone и iPadApple потеряла ключевого инженера, работавшего над процессорами для iPhone и iPad
На рынке компьютерных мониторов наблюдается спадНа рынке компьютерных мониторов наблюдается спад
Блок рекламы


Похожие новости
Видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 с архитектурой Turing представят 22 апреляВидеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 с архитектурой Turing представят 22 апреля
EK Water Blocks представила алюминиевый водоблок полного покрытия для GeForce RTXEK Water Blocks представила алюминиевый водоблок полного покрытия для GeForce RTX
Трио ускорителей Gainward GeForce GTX 1660 с разгоном и безТрио ускорителей Gainward GeForce GTX 1660 с разгоном и без
Ускоритель Inno3D GeForce GTX 1660 Twin X2 имеет длину менее 200 ммУскоритель Inno3D GeForce GTX 1660 Twin X2 имеет длину менее 200 мм
Россыпь видеокарт MSI GeForce GTX 1660 на любой вкусРоссыпь видеокарт MSI GeForce GTX 1660 на любой вкус
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 представлена официальноВидеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 представлена официально
GeForce GTX 1660 оказалась на 10 % быстрее GeForce GTX 1060 в тесте AoTSGeForce GTX 1660 оказалась на 10 % быстрее GeForce GTX 1060 в тесте AoTS
Изображения нескольких версий GeForce GTX 1660 от EVGA и GIGABYTEИзображения нескольких версий GeForce GTX 1660 от EVGA и GIGABYTE
Изображения видеокарт GeForce GTX 1660 от MSI подтвердили использование в них памяти GDDR5Изображения видеокарт GeForce GTX 1660 от MSI подтвердили использование в них памяти GDDR5
Время отклика в 1 мс и поддержка FreeSync: монитор для игр AOC G2868PQUВремя отклика в 1 мс и поддержка FreeSync: монитор для игр AOC G2868PQU
Последние новости
Подгружаем последние новости