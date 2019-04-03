Shuttle P90U: моноблочный компьютер с 19,5-дюймовым сенсорным дисплеем

Компания Shuttle анонсировала компьютер класса «всё в одном» XPC AIO P90U, который имеет безвентиляторную конструкцию, благодаря чему не производит никакого шума при работе.

Новинка оснащена дисплеем размером 19,5 дюйма по диагонали. Применена панель с разрешением 1600 ? 900 пикселей; реализована поддержка сенсорного управления.

В качестве аппаратной платформы используется решение Intel Kaby Lake U. В частности, задействован процессор Celeron 3865U с двумя вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 1,8 ГГц. В состав чипа входит графический ускоритель Intel HD Graphics 610.

Моноблок может нести на борту до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2133. Внутри корпуса есть место для одного 2,5-дюймового накопителя — жёсткого диска или твердотельного решения.

Оснащение включает 2-ваттные стереофонические динамики, гигабитный сетевой контроллер, веб-камеру с 2-мегапиксельной матрицей и адаптер беспроводной связи Wi-Fi.

Габариты составляют 487 ? 321 ? 44 мм. Среди доступных интерфейсов можно упомянуть порты USB 2.0, USB 3.0 и HDMI.

Информации об ориентировочной цене моноблока XPC AIO P90U на данный момент нет.



