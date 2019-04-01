Deepcool Matrexx 70: компьютерный корпус с поддержкой плат E-ATX

Deepcool Matrexx 70: компьютерный корпус с поддержкой плат E-ATX

Компания Deepcool официально представила компьютерный корпус Matrexx 70, первая информация о котором появилась ещё летом прошлого года в ходе выставки Computex 2018.

Изделие предназначено для формирования мощной игровой станции. Допускается установка материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro ATX и Mini-ITX. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 380 мм.

Новинка наделена панелями из закалённого стекла: они располагаются сбоку и во фронтальной части. Габариты составляют 475 ? 228 ? 492 мм, вес — 8,89 килограмма.

Deepcool Matrexx 70: компьютерный корпус с поддержкой плат E-ATX

Слоты расширения выполнены по схеме «7+2»: это обеспечивает возможность вертикального размещения видеокарты. Внутри есть место для двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма и для четырёх устройств хранения данных формата 2,5 дюйма.

Компьютер может быть оборудован воздушной или жидкостной системой охлаждения. Во втором случае допускается монтаж радиаторов по следующей схеме: 120/140/240/280/360 мм спереди, 120/140/240/280/360 мм сверху и 120 мм сзади. Высота процессорного кулера может достигать 170 мм.

Deepcool Matrexx 70: компьютерный корпус с поддержкой плат E-ATX

На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и один порт USB 2.0. Корпус выполнен в классическом чёрном цвете.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
EK Water Blocks использовала золото при создании водоблока для Titan RTXEK Water Blocks использовала золото при создании водоблока для Titan RTX
Thermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполненииThermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполнении
Thermalright представила систему охлаждения Macho 120 Rev. B с улучшенным вентиляторомThermalright представила систему охлаждения Macho 120 Rev. B с улучшенным вентилятором
Apple потеряла ключевого инженера, работавшего над процессорами для iPhone и iPadApple потеряла ключевого инженера, работавшего над процессорами для iPhone и iPad
ASUS EX-H310M-V3 R2.0: плата серии Expedition для игровой станцииASUS EX-H310M-V3 R2.0: плата серии Expedition для игровой станции
Блок рекламы


Похожие новости
Thermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполненииThermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполнении
HP Reverb: самая продвинутая и дорогая VR-гарнитура с поддержкой Windows Mixed RealityHP Reverb: самая продвинутая и дорогая VR-гарнитура с поддержкой Windows Mixed Reality
ASUS EX-H310M-V3 R2.0: плата серии Expedition для игровой станцииASUS EX-H310M-V3 R2.0: плата серии Expedition для игровой станции
ASUS работает над дюжиной материнских плат на базе AMD X570ASUS работает над дюжиной материнских плат на базе AMD X570
ASUS TUF B450M-Pro Gaming: материнская плата для игровых систем на процессорах AMDASUS TUF B450M-Pro Gaming: материнская плата для игровых систем на процессорах AMD
Zalman Z7 Neo: элегантный ПК-корпус со стеклянными панелямиZalman Z7 Neo: элегантный ПК-корпус со стеклянными панелями
HP Reverb VR: шлем виртуальной реальности на платформе Windows Mixed RealityHP Reverb VR: шлем виртуальной реальности на платформе Windows Mixed Reality
NVIDIA Jetson Nano – одноплатный компьютер с поддержкой ИИ за $99NVIDIA Jetson Nano – одноплатный компьютер с поддержкой ИИ за $99
Aerocool Bolt: корпус Mid Tower с оригинальной фронтальной панельюAerocool Bolt: корпус Mid Tower с оригинальной фронтальной панелью
Aerocool Shard: ПК-корпус с подсветкой RGB и акриловым окномAerocool Shard: ПК-корпус с подсветкой RGB и акриловым окном
Последние новости
Подгружаем последние новости