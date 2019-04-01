Deepcool Matrexx 70: компьютерный корпус с поддержкой плат E-ATX

Компания Deepcool официально представила компьютерный корпус Matrexx 70, первая информация о котором появилась ещё летом прошлого года в ходе выставки Computex 2018.

Изделие предназначено для формирования мощной игровой станции. Допускается установка материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro ATX и Mini-ITX. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 380 мм.

Новинка наделена панелями из закалённого стекла: они располагаются сбоку и во фронтальной части. Габариты составляют 475 ? 228 ? 492 мм, вес — 8,89 килограмма.

Слоты расширения выполнены по схеме «7+2»: это обеспечивает возможность вертикального размещения видеокарты. Внутри есть место для двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма и для четырёх устройств хранения данных формата 2,5 дюйма.

Компьютер может быть оборудован воздушной или жидкостной системой охлаждения. Во втором случае допускается монтаж радиаторов по следующей схеме: 120/140/240/280/360 мм спереди, 120/140/240/280/360 мм сверху и 120 мм сзади. Высота процессорного кулера может достигать 170 мм.

На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и один порт USB 2.0. Корпус выполнен в классическом чёрном цвете.



