На рынке компьютерных мониторов наблюдается спад

На рынке компьютерных мониторов наблюдается спад

Исследование, проведённое компанией International Data Corporation (IDC), говорит о том, что поставки мониторов в мировом масштабе сокращаются.

В последней четверти 2018 года по всему миру было реализовано 31,4 млн компьютерных мониторов. Это на 2,1 % меньше по с равнению с четвёртым кварталом 2017-го, когда объём рынка оценивался в 32,1 млн штук.

Крупнейшим поставщиком является Dell с долей в 21,6 %. На втором месте находится HP, занявшая по итогам четвёртого квартала 2018 года 14,6 % рынка. Замыкает тройку Lenovo с 12,7 %.

Отмечается, что продажи изогнутых мониторов в годовом исчислении увеличились на 27,1 %: в последнем квартале 2018-го на такие модели пришлось 6,2 % от общего объёма продаж.

На рынке компьютерных мониторов наблюдается спад

Наиболее востребованы панели размером 21,5 и 23,8 дюйма по диагонали. Доли этих устройств по итогам четвёртого квартала 2018 года составили соответственно 21,7 % и 17,8 %.

Мониторы со встроенными телевизионными тюнерами заняли только 3,0 % в общем объёме продаж. Для сравнения: в последней четверти 2017 года данный показатель равнялся 4,8 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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