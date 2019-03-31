Представлен релиз открытой микроархитектуры MIPS R6

В декабре прошлого года компания Wave Computing, получившая разработки и патенты компании MIPS Technologies после банкротства Imagination Technologies, сообщила о намерении сделать набор 32- и 64-битных команд MIPS, инструменты и архитектуру открытыми и свободными от лицензионных выплат. Доступ к пакетам для разработчиков Wave Computing обещала обеспечить в течение первого квартала 2019 года. И они успели! В конце этой недели на сайте MIPS Open появились ссылки на архитектуру/ядра MIPS R6 и сопутствующие инструменты и модули. Всё можно скачать и использовать по своему усмотрению и за это не нужно будет платить. В дальнейшем компания продолжит выкладывать новые ядра в открытый доступ.

В первые пакеты для свободного скачивания включены наборы 32- и 64-битных инструкций MIPS Instruction Set Architecture (ISA) Release 6, расширения MIPS SIMD, расширения MIPS DSP, поддержка многопоточности MIPS Multi-Threading, MIPS MCU, коды компрессии microMIPS и MIPS Virtualization. Также в MIPS Open включены элементы, необходимые для проектирования ядер MIPS самостоятельно ? это MIPS Open Tools и MIPS Open FPGA.

Элемент MIPS Open Tools охватывает интегрированную среду для разработки встраиваемых систем с ОС реального времени и продуктов для встраиваемых систем под управлением Linux. Он позволит разработчику построить, отладить и развернуть для запуска приложений индивидуальный проект как аппаратно-программную платформу. Элемент MIPS Open FPGA ? это обучающая программа (среда) для желающих углубить познания в предмете (архитектуре). Изначально MIPS Open FPGA была разработана для студентов и поддержана всесторонними справочными материалами по процессорам MIPS.

В качестве бонуса с пакетом MIPS Open FPGA идёт код RTL для будущих ядер MIPS microAptiv. Эти ядра будут анонсированы позже в текущем году и предоставлены в качестве примера для некоммерческого ознакомления с будущими продуктами. Это будут небольшие энергоэффективные вычислительные ядра, выход которых ожидается через несколько недель.



