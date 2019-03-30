EK Water Blocks использовала золото при создании водоблока для Titan RTX

EK Water Blocks использовала золото при создании водоблока для Titan RTX

Компания EK Water Blocks представила новый водоблок полного покрытия EK-Vector RTX Titan, предназначенный для видеокарты NVIDIA Titan RTX. Словенский производитель, похоже, посчитал, что самая дорогая потребительская видеокарта поколения Turing достойна необычного водоблока, поэтому использовал при его создании настоящее золото.

Золотом покрыто основание водоблока, а также некоторые другие элементы. Само по себе основание выполнено из очищенной меди. Конечно, решение покрыть основание слоем золота скорее вызвано эстетическими соображениями и желанием придать водоблоку EK-Vector RTX Titan уникальный вид. Золото защищает медь от коррозии, как и более привычное покрытие из никеля. И что интересно, золото имеет втрое лучшую теплопроводность по сравнению с никелем, однако с учётом крайне малой толщины защитного покрытия вряд ли это скажется на эффективности охлаждения.

EK Water Blocks использовала золото при создании водоблока для Titan RTX

Верхняя часть водоблока EK-Vector RTX Titan выполнена из чёрного пластика (полиформальдегида). Также из этого материала выполнен и терминал с четырьмя отверстиями для подключения водоблока к контуру СЖО. Поддерживаются фитинги с резьбой G1/4". Не обошлось тут и без настраиваемой RGB-подсветки, которой оснащён лишь логотип «TITAN» на одном из торцов водоблока.

EK Water Blocks использовала золото при создании водоблока для Titan RTX

EK Water Blocks использовала золото при создании водоблока для Titan RTX

Новинка совместима не только с видеокартой NVIDIA Titan RTX, но также и с эталонной GeForce RTX 2080 Ti, так как они построены на одинаковых печатных платах. Водоблок EK-Vector RTX Titan уже доступен для предварительного заказа в фирменном интернет-магазине EK Water Blocks по цене в 250 евро. Продажи новинки начнутся 5 апреля.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Немногим больше килограмма: Xiaomi выпустит новый лэптоп Mi Notebook AirНемногим больше килограмма: Xiaomi выпустит новый лэптоп Mi Notebook Air
Intel прекращает производство модульных компьютеров Compute CardsIntel прекращает производство модульных компьютеров Compute Cards
Thermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполненииThermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполнении
Thermalright представила систему охлаждения Macho 120 Rev. B с улучшенным вентиляторомThermalright представила систему охлаждения Macho 120 Rev. B с улучшенным вентилятором
EK Water Blocks использовала золото при создании водоблока для Titan RTXEK Water Blocks использовала золото при создании водоблока для Titan RTX
Блок рекламы


Похожие новости
EK Water Blocks представила алюминиевый водоблок полного покрытия для GeForce RTXEK Water Blocks представила алюминиевый водоблок полного покрытия для GeForce RTX
EK Water Blocks выпустила водоблок полного покрытия для видеокарты Radeon VIIEK Water Blocks выпустила водоблок полного покрытия для видеокарты Radeon VII
CES 2019: Thermaltake оснастила дебютные модули памяти WaterRam RGB жидкостным охлаждениемCES 2019: Thermaltake оснастила дебютные модули памяти WaterRam RGB жидкостным охлаждением
Комплект Intrinsyc Qualcomm Flight Pro поможет в создании дроновКомплект Intrinsyc Qualcomm Flight Pro поможет в создании дронов
Разогнанная NVIDIA Titan RTX смогла набрать более 41 000 баллов в 3DMark Fire StrikeРазогнанная NVIDIA Titan RTX смогла набрать более 41 000 баллов в 3DMark Fire Strike
EK Water Blocks представила водоблоки Velocity D-RGB с разноцветной подсветкойEK Water Blocks представила водоблоки Velocity D-RGB с разноцветной подсветкой
GIGABYTE оснастила плату Z390 Aorus Xtreme WaterForce крупным водоблокомGIGABYTE оснастила плату Z390 Aorus Xtreme WaterForce крупным водоблоком
Inno3D оснастила видеокарты GeForce RTX iChill Frostbite водоблоками полного покрытияInno3D оснастила видеокарты GeForce RTX iChill Frostbite водоблоками полного покрытия
NVIDIA представила видеокарту Titan RTX с 24 ГБ памяти за $2500NVIDIA представила видеокарту Titan RTX с 24 ГБ памяти за $2500
NVIDIA начинает продвижение 12-Гбайт монстра TITAN RTXNVIDIA начинает продвижение 12-Гбайт монстра TITAN RTX
Последние новости
Подгружаем последние новости