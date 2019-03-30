EK Water Blocks использовала золото при создании водоблока для Titan RTX

Компания EK Water Blocks представила новый водоблок полного покрытия EK-Vector RTX Titan, предназначенный для видеокарты NVIDIA Titan RTX. Словенский производитель, похоже, посчитал, что самая дорогая потребительская видеокарта поколения Turing достойна необычного водоблока, поэтому использовал при его создании настоящее золото.

Золотом покрыто основание водоблока, а также некоторые другие элементы. Само по себе основание выполнено из очищенной меди. Конечно, решение покрыть основание слоем золота скорее вызвано эстетическими соображениями и желанием придать водоблоку EK-Vector RTX Titan уникальный вид. Золото защищает медь от коррозии, как и более привычное покрытие из никеля. И что интересно, золото имеет втрое лучшую теплопроводность по сравнению с никелем, однако с учётом крайне малой толщины защитного покрытия вряд ли это скажется на эффективности охлаждения.

Верхняя часть водоблока EK-Vector RTX Titan выполнена из чёрного пластика (полиформальдегида). Также из этого материала выполнен и терминал с четырьмя отверстиями для подключения водоблока к контуру СЖО. Поддерживаются фитинги с резьбой G1/4". Не обошлось тут и без настраиваемой RGB-подсветки, которой оснащён лишь логотип «TITAN» на одном из торцов водоблока.

Новинка совместима не только с видеокартой NVIDIA Titan RTX, но также и с эталонной GeForce RTX 2080 Ti, так как они построены на одинаковых печатных платах. Водоблок EK-Vector RTX Titan уже доступен для предварительного заказа в фирменном интернет-магазине EK Water Blocks по цене в 250 евро. Продажи новинки начнутся 5 апреля.



