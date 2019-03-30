Ноутбуки HP с экраном AMOLED выйдут в апреле

Ноутбуки HP с экраном AMOLED выйдут в апреле

Компания HP начнёт продажи портативных компьютеров с качественным экраном AMOLED в апреле, о чём сообщает ресурс AnandTech.

Экранами AMOLED (активная матрица на основе органических светодиодов) поначалу будут оснащаться два ноутбука. Это модели HP Spectre x360 15 и Envy x360 15.

Названные лэптопы относятся к трансформируемым устройствам. Крышка с дисплеем может вращаться на 360 градусов, что позволяет использовать ноутбуки в режиме планшета. Разумеется, реализована поддержка сенсорного управления.

Известно, что размер экрана AMOLED в обоих случаях равен 15,6 дюйма по диагонали. Разрешение, по всей видимости, составляет 3840 ? 2160 пикселей — формат 4К.

Сообщается, что портативные компьютеры НР с дисплеем AMOLED будут использовать аппаратную платформу Intel Whiskey Lake. Ноутбуки (по крайней мере, в некоторых модификациях) будут комплектоваться дискретным графическим ускорителем NVIDIA.

Ноутбуки HP с экраном AMOLED выйдут в апреле

Прочие технические характеристики пока не раскрываются. Но можно предположить, что в оснащение войдут быстрый твердотельный накопитель, качественная аудиосистема, порты USB Type-C и USB Type-A.

В качестве программной платформы будет использоваться операционная система Windows 10. Информации об ориентировочной цене пока нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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