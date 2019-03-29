IHS: рынок DRAM сократится на 22 % в 2019 году

Исследовательская компания IHS Markit ожидает, что снижающиеся средние цены и слабый спрос будут преследовать рынок DRAM в третьем квартале этого года, что приведёт к значительному спаду в 2019 году после двух лет взрывного роста. По оценкам IHS, рынок DRAM будет оцениваться в сумму немногим более $77 млрд в этом году, что на 22 % ниже показателей 2018 года. Для сравнения: рынок оперативной памяти DRAM вырос в прошлом году на 39 %, а в 2017-м — на все 76 %.

Заместитель директора IHS Рэйчел Янг (Rachel Young) в своём заявлении сообщила, что такие шаги, как недавнее решение Micron сократить производство микросхем памяти, не вызывают удивления в свете текущей структуры спроса и конъюнктуры рынка. «На деле большинство производителей микросхем памяти принимают меры для управления объёмами поставок и уровнями запасов в ответ на проблему снижения спроса», — сказала госпожа Янг.

Согласно прогнозам IHS, в ближайшие годы повышение спроса и предложения останется на уровне 20 %, благодаря чему в целом баланс рынка будет сохраняться. Ожидаются некоторые периоды избыточного или недостаточного предложения, причём, по данным аналитической компании, серверы и мобильные устройства будут лидировать среди категорий, формирующих спрос.

В более долгосрочной перспективе, как считает IHS, высокий спрос на серверную DRAM, особенно со стороны таких технологических гигантов, как Amazon, Microsoft , Facebook, Google , Tencent и Alibaba, приведёт к тому, что к 2023 году сегмент серверов будет потреблять более 50 % совокупной ёмкости DRAM. Для сравнения: в 2018 году этот показатель составил 28 %.

Хотя поставки смартфонов замедляются с 2016 года, эта категория устройств продолжает занимать второе место по объёму потребления DRAM. Согласно данным IHS, в среднем между 2019 и 2023 годами смартфонам понадобится около 28 % от общей ёмкости чипов DRAM.

Samsung остаётся доминирующим игроком на рынке DRAM, но, согласно выкладкам IHS, другие производители несколько сократили разрыв в четвёртом квартале 2018 года. Samsung сейчас опережает конкурента в лице SK Hynix на 8 пунктов, а Micron — на 16 пунктов (раньше разница была более существенной).

Samsung на этой неделе выпустила редкое предупреждение о снижении ожидаемых доходов, уменьшив свой прогноз по продажам и прибыли в первом квартале, ссылаясь на сложности на полупроводниковом рынке и ценовое давление в секторе DRAM.



