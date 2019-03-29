Высота кулера-башни SilverStone Krypton KR02 составляет 125 мм
Компания SilverStone анонсировала универсальный процессорный охладитель Krypton KR02, относящийся к решениям башенного типа.
Конструкция новинки включает алюминиевый радиатор и три медные тепловые трубки диаметром 6 мм, которые соединены с медным основанием. В нижней части предусмотрен небольшой вспомогательный радиатор.
В состав кулера входит 92-миллиметровый вентилятор. Скорость его вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 800 до 2800 оборотов в минуту. Уровень шума варьируется от 13,6 до 34,8 дБА, а поток воздуха может достигать 95 кубических метров в час. Заявленный срок службы — 40 000 часов.
Охладитель может похвастаться относительно небольшой высотой — 125 мм. Это позволяет использовать его в компактных компьютерах и системах с ограниченным внутренним пространством.
Говорится о совместимости с процессорами AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 и с чипами Intel LGA 775/115X/1366/2011/2066.
Общие габариты новинки составляют 125 ? 92 ? 51 мм, вес — 380 граммов. Информации об ориентировочной цене Krypton KR02 на данный момент нет.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
29.03.2019 14:53