Высота кулера-башни SilverStone Krypton KR02 составляет 125 мм

Компания SilverStone анонсировала универсальный процессорный охладитель Krypton KR02, относящийся к решениям башенного типа.

Конструкция новинки включает алюминиевый радиатор и три медные тепловые трубки диаметром 6 мм, которые соединены с медным основанием. В нижней части предусмотрен небольшой вспомогательный радиатор.

В состав кулера входит 92-миллиметровый вентилятор. Скорость его вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 800 до 2800 оборотов в минуту. Уровень шума варьируется от 13,6 до 34,8 дБА, а поток воздуха может достигать 95 кубических метров в час. Заявленный срок службы — 40 000 часов.

Охладитель может похвастаться относительно небольшой высотой — 125 мм. Это позволяет использовать его в компактных компьютерах и системах с ограниченным внутренним пространством.

Говорится о совместимости с процессорами AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 и с чипами Intel LGA 775/115X/1366/2011/2066.

Общие габариты новинки составляют 125 ? 92 ? 51 мм, вес — 380 граммов. Информации об ориентировочной цене Krypton KR02 на данный момент нет.



