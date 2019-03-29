Canon анонсировала две камеры IVY CLIQ со встроенным принтером

Компания Canon решила бросить вызов камерам моментальной печати Fujifilm, и выпустила свои две аналогичные камеры Canon IVY CLIQ и IVY CLIQ+. Новинки представляют собой недорогие компактные цифровые камеры со встроенным принтером.

Canon IVY CLIQ

Canon IVY CLIQ и IVY CLIQ+ поддерживают бумагу ZINK размером 2?3 дюйма (по 10 листов за раз), карты памяти microSD, и имеют встроенную вспышку, оптический видоискатель и порт USB.

Canon IVY CLIQ+

Canon IVY CLIQ+ (в Европе выйдет под названием Zoemini S) обладает 8-мегапиксельным сенсором, слотом для microSD-карт, и зеркалом для селфи, окруженное светодиодной кольцевой подсветкой. Поддерживаются опции печати 2?2 и 2?3 и возможность повторной печати для обмена последними снимками.

Canon IVY CLIQ plus
Canon IVY CLIQ plus
Canon IVY CLIQ

В продаже Canon IVY CLIQ+ появится в апреле. Новинка доступна в трех цветовых вариантах: жемчужно-белый, сапфирово-синий и рубиново-красный. Стоимость камеры составляет $160. В комплекте будет поставляться 10 листов фотобумаги формата 2?3.

Canon IVY CLIQ

Canon IVY CLIQ ( в Европе называемая Zoemini C) получила 5-мегапиксельный сенсор, слот для microSD-карт и зеркало для селфи, но без кольца LED вспышки. Камера также поддерживает опции печати 2?2 и 2?3.

Canon IVY CLIQ
Canon IVY CLIQ
Canon IVY CLIQ

В продаже Canon IVY CLIQ появится в апреле в желтом цвете по цене $99 (включая 10 листов фотобумаги формата 2?3).


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