Возможный преемник хромбука Google Pixelbook засветился в просочившихся видео

В Сети появились два видео, в которых засветился потенциальный преемник хромбука Google Pixelbook.

Слухи о хромбуке под кодовым именем Atlas производства Google появились в прошлом году. Однако в видео, обнаруженном ресурсом About Chromebooks и блогером Брэндоном Лаллом (Brandon Lall) в базе Chromium Bug Tracker, показано устройство, вовсе не похожее на изготовленные ранее компанией Google хромбуки.

Хотя у новинки такие же толстые рамки, у его экрана соотношение сторон экрана составляет не 3: 2, как у Pixelbook, а более распространённое 16:9. К тому же над клавиатурой имеется надпись «ProductName», а не лейбл «G», которым обычно помечаются прототипы Google .

Второе видео ещё раз подтверждает, что это будет обычный ноутбук, не трансформируемый в планшет. Такое решение выглядит вполне логичным, так как в новый ноутбук-трансформер может стать прямым конкурентом планшету «2-в-1» Pixel Slate, вытесняя его с рынка.



