Patriot Viper VPN100 PCIe M.2 SSD: быстрые накопители для игровых систем

Компания Patriot объявила о выпуске производительных твердотельных накопителей Viper VPN100 PCIe M.2 SSD, которые впервые демонстрировались на январской выставке CES 2019.

Новинки относятся к устройствам PCIe Gen 3 x4 NVMe. Задействован контроллер Phison E12. Говорится о наличии кеша DRAM ёмкостью 512 Мбайт.

В семействе Patriot Viper VPN100 PCIe M.2 SSD представлены четыре модели — вместимостью 256 Гбайт и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт и 2 Тбайт. Изделия соответствуют формату M.2 2280 — габариты составляют 22 ? 80 мм.

Показатели быстродействия зависят от конкретной модификации. Максимальная заявленная скорость чтения информации в последовательном режиме — 3450 Мбайт/с, скорость записи — 3000 Мбайт/с.

Изделия способны выполнять до 600 тыс. операций ввода/вывода в секунду (IOPS) при произвольном чтении данных блоками по 4 Кбайт и до 600 тыс. операций при произвольной записи.

Накопители рассчитаны прежде всего на мощные игровые системы. Кроме того, они подойдут для рабочих станций. За отвод тепла отвечает массивный алюминиевый радиатор.

Цены новинок пока не раскрываются.



