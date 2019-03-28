Thermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполнении

Thermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполнении

Компания Thermaltake представила компьютерные корпуса Commander C31 Snow и Commander C34 Snow формата Mid-Tower с довольно оригинальным внешним обликом.

Новинки выполнены в белом цвете. Причём соответствующее исполнение имеют не только внешние элементы, но и внутренняя часть. Вместе с тем боковая стенка изготовлена из закалённого стекла толщиной 4 мм с чёрной окантовкой.

Thermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполнении

Анонсированные корпуса различаются дизайном фронтальной панели. Но в обоих случаях спереди установлены два 200-мм вентилятора с многоцветной подсветкой ARGB. Поддерживаются различные эффекты; управлять работой подсветки можно через материнские платы с технологиями ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome.

Thermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполнении

Технические характеристики корпусов идентичны. Система может быть оборудована материнской платой Mini ITX, Micro ATX или ATX, тремя накопителями формата 3,5/2,5 дюйма и двумя 2,5-дюймовыми устройствами. Слоты расширения выполнены по схеме «7+2», что означает возможность вертикального расположения графического ускорителя. Длина последнего может достигать 410 мм.

Thermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполнении

При использовании жидкостного охлаждения радиаторы монтируются по следующей схеме: 360/280 мм спереди, 280/240 мм сверху и 120 мм сзади. Ограничение по высоте процессорного кулера — 180 мм.

На верхней панели можно обнаружить гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и кнопку управления подсветкой.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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