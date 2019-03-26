ASUS EX-H310M-V3 R2.0: плата серии Expedition для игровой станции

Компания ASUS представила материнскую плату EX-H310M-V3 R2.0 для процессоров Intel Core восьмого и девятого поколений в исполнении Socket 1151 с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 65 Вт.

Новинка выполнена в формате Micro-ATX (226 ? 178 мм) с применением набора логики Intel H310. Возможна установка до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666/2400/2133 в конфигурации 2 ? 16 Гбайт.

Плата вошла в семейство ASUS Expedition. Такие изделия обладают высокой надёжностью и подходят для применения в игровых станциях с постоянными продолжительными нагрузками.

Для дискретного графического ускорителя предусмотрен слот PCIe 3.0/2.0 x16. Кроме того, есть один разъём PCIe 2.0 x1 для дополнительной карты расширения.

За подключение накопителей отвечают три порта SATA 3.0. Оснащение включает гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H и многоканальный звуковой кодек Realtek ALC887.

Интерфейсная панель предлагает следующий набор разъёмов: гнёзда PS/2 для клавиатуры и мыши, два порта USB 3.0, четыре порта USB 2.0, коннектор D-Sub, гнездо для сетевого кабеля и аудиогнёзда.



