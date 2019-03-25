1 мс и 165 Гц: монитор для игр ASUS ROG Swift PG278QE

1 мс и 165 Гц: монитор для игр ASUS ROG Swift PG278QE

Компания ASUS анонсировала монитор ROG Swift PG278QE, созданный специально для пользователей, увлекающихся компьютерными играми.

В новинке применена панель формата WQHD (2560 ? 1440 пикселей) размером 27 дюймов по диагонали. Яркость составляет 350 кд/м2, контрастность — 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — 170 градусов и 160 градусов соответственно.

Монитор поддерживает технологию NVIDIA G-Sync, которая отвечает за плавность игрового процесса. Заявленное время отклика равно 1 мс, частота обновления достигает 165 Гц.

1 мс и 165 Гц: монитор для игр ASUS ROG Swift PG278QE

Реализован фирменный набор средств ASUS GamePlus: игроки получают такие инструменты, как перекрестие прицела, таймер, счётчик кадров и средства выравнивания картинки в многодисплейных конфигурациях.

Система Ultra-Low Blue Light уменьшает интенсивность излучаемого синего света, в то время как функция Flicker-Free избавляет от мерцания. Эти технологии помогают уменьшить нагрузку на зрительный аппарат.

1 мс и 165 Гц: монитор для игр ASUS ROG Swift PG278QE

Монитор оборудован интерфейсами HDMI v1.4 и DisplayPort 1.2, а также концентратором USB 3.0. Подставка позволяет менять высоту экрана по отношению к поверхности стола, поворачивать и наклонять дисплей, изменять ориентацию с альбомной на портретную.

Сроки начала продаж и цена модели ROG Swift PG278QE не называются.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
AMD хочет размещать чипы памяти прямо над кристаллом процессораAMD хочет размещать чипы памяти прямо над кристаллом процессора
Видеокарты NVIDIA на чипах Pascal получат функцию трассировку лучейВидеокарты NVIDIA на чипах Pascal получат функцию трассировку лучей
NVIDIA Jetson Nano – одноплатный компьютер с поддержкой ИИ за $99NVIDIA Jetson Nano – одноплатный компьютер с поддержкой ИИ за $99
Новый ридер Amazon Kindle с подсветкой стоит $90Новый ридер Amazon Kindle с подсветкой стоит $90
Intel показала дискретную видеокарту и анонсировала мобильные Coffee Lake RefreshIntel показала дискретную видеокарту и анонсировала мобильные Coffee Lake Refresh
Блок рекламы


Похожие новости
ASUS работает над дюжиной материнских плат на базе AMD X570ASUS работает над дюжиной материнских плат на базе AMD X570
ASUS TUF B450M-Pro Gaming: материнская плата для игровых систем на процессорах AMDASUS TUF B450M-Pro Gaming: материнская плата для игровых систем на процессорах AMD
Плата ASUS Prime A320M-F позволяет создать компактный ПК на процессоре AMDПлата ASUS Prime A320M-F позволяет создать компактный ПК на процессоре AMD
Изогнутый монитор LG 34WK95C-W наделён портом USB Type-CИзогнутый монитор LG 34WK95C-W наделён портом USB Type-C
Время отклика в 1 мс и поддержка FreeSync: монитор для игр AOC G2868PQUВремя отклика в 1 мс и поддержка FreeSync: монитор для игр AOC G2868PQU
Монитор LG UltraGear 34GK950 предстал в версиях с поддержкой NVIDIA G-Sync и AMD FreeSyncМонитор LG UltraGear 34GK950 предстал в версиях с поддержкой NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync
ASUS готовит видеокарты GeForce GTX 1660 Ti серий ROG Strix, Phoenix и DualASUS готовит видеокарты GeForce GTX 1660 Ti серий ROG Strix, Phoenix и Dual
Монитор EIZO ColorEdge CS2410 обеспечивает 100 % охват пространства sRGBМонитор EIZO ColorEdge CS2410 обеспечивает 100 % охват пространства sRGB
Ускоритель ASUS TUF GeForce RTX 2060 OC рассчитан на компактные системыУскоритель ASUS TUF GeForce RTX 2060 OC рассчитан на компактные системы
Монитор ASUS VT229H поддерживает сенсорное управлениеМонитор ASUS VT229H поддерживает сенсорное управление
Последние новости
Подгружаем последние новости