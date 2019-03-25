1 мс и 165 Гц: монитор для игр ASUS ROG Swift PG278QE
Компания ASUS анонсировала монитор ROG Swift PG278QE, созданный специально для пользователей, увлекающихся компьютерными играми.
В новинке применена панель формата WQHD (2560 ? 1440 пикселей) размером 27 дюймов по диагонали. Яркость составляет 350 кд/м2, контрастность — 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — 170 градусов и 160 градусов соответственно.
Монитор поддерживает технологию NVIDIA G-Sync, которая отвечает за плавность игрового процесса. Заявленное время отклика равно 1 мс, частота обновления достигает 165 Гц.
Реализован фирменный набор средств ASUS GamePlus: игроки получают такие инструменты, как перекрестие прицела, таймер, счётчик кадров и средства выравнивания картинки в многодисплейных конфигурациях.
Система Ultra-Low Blue Light уменьшает интенсивность излучаемого синего света, в то время как функция Flicker-Free избавляет от мерцания. Эти технологии помогают уменьшить нагрузку на зрительный аппарат.
Монитор оборудован интерфейсами HDMI v1.4 и DisplayPort 1.2, а также концентратором USB 3.0. Подставка позволяет менять высоту экрана по отношению к поверхности стола, поворачивать и наклонять дисплей, изменять ориентацию с альбомной на портретную.
Сроки начала продаж и цена модели ROG Swift PG278QE не называются.
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