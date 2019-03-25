EK Water Blocks представила алюминиевый водоблок полного покрытия для GeForce RTX
Два года назад компания EK Water Blocks представила серию бюджетных комплектов для самостоятельной сборки систем жидкостного охлаждения под названием EK Fluid Gaming, ключевой особенностью которых является использование алюминия не только в радиаторах, но и в водоблоках. И теперь словенский производитель представил в этой серии новый водоблок EK-AC GeForce RTX, предназначенный, как нетрудно догадаться, для видеокарт GeForce RTX.
Как и другие компоненты EK Fluid Gaming, основание новинки выполнено из алюминия. Так как это водоблок полного покрытия, его основание контактирует не только с графическим процессором, но также и с микросхемами памяти и силовыми элементами цепей питания. Отметим, что водоблок EK-AC GeForce RTX совместим с теми видеокартами GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Ti, которые построены на печатных платах эталонного дизайна.
Верхняя часть новинки выполнена из прозрачного акрила и закрывает всю поверхность печатной платы видеокарты. Конечно же, не обошлось в EK-AC GeForce RTX без настраиваемой RGB-подсветки. Она совместима со всеми актуальными технологиями управления подсветкой от производителей материнских плат. Отметим также, что в комплекте с водоблоком поставляет тыльная усиливающая пластина.
Алюминиевый водоблок полного покрытия EK-AC GeForce RTX уже доступен для заказа на сайте производителя по цене в 110 евро. Для сравнения, медные водоблоки для видеокарт GeForce RTX от компании EK Water Blocks продаются по цене от 135 до 170 евро. И тыльные пластины к ним продаются отдельно.
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Hard
25.03.2019 13:28