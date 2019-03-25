EK Water Blocks выпустила водоблок полного покрытия для видеокарты Radeon VII

EK Water Blocks выпустила водоблок полного покрытия для видеокарты Radeon VII

Компания EK Water Blocks представила новый водоблок под названием EK-Vector Radeon VII, который, как нетрудно догадаться, предназначен для видеокарты AMD Radeon VII. Точнее, новинка предназначена для эталонной версии графического ускорителя, хотя других сейчас на рынке и нет, и не факт, что они появятся.

EK Water Blocks выпустила водоблок полного покрытия для видеокарты Radeon VII

Новинка будет доступна в версиях с основанием из «чистой» меди и из меди, покрытой слоем никеля для защиты от коррозии. EK-Vector Radeon VII является водоблоком полного покрытия, а это означает, что помимо графического процессора, он также охлаждает расположенные рядом с ним стеки памяти HBM2, а также силовые элементы подсистемы питания. По словам производителя, использование системы охлаждения с данным водоблоком позволяет разогнать Radeon VII на 10–20 %.

EK Water Blocks выпустила водоблок полного покрытия для видеокарты Radeon VII

EK Water Blocks выпустила водоблок полного покрытия для видеокарты Radeon VII

Верхняя часть водоблока может быть выполнена либо из прозрачного акрила, либо из чёрного полиформальдегида. То есть всего доступно четыре версии EK-Vector Radeon VII, сочетающих каждое из оснований с каждой из верхних крышек. Кстати, версия с никелированным основанием и акриловой крышкой оснащена настраиваемой RGB-подсветкой. Ещё отметим, что EK Water Blocks предложит крепление тыльной панели видеовыходов высотой в один слот расширения для замены имеющегося двухслотового.

EK Water Blocks выпустила водоблок полного покрытия для видеокарты Radeon VII

EK Water Blocks выпустила водоблок полного покрытия для видеокарты Radeon VII

Водоблок EK-Vector Radeon VII поступит в продажу 1 апреля. Стоимость обеих версий с «голым» медным основанием составит 130 евро, водоблок с никелированным основанием и чёрной крышкой обойдётся в 145 евро, а модель с никелированным основанием, прозрачной крышкой и подсветкой будет стоить 150 евро. Дополнительно с новыми водоблоками будут предлагаться тыльные усиливающие пластины по цене от 37 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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