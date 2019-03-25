EK Water Blocks выпустила водоблок полного покрытия для видеокарты Radeon VII

Компания EK Water Blocks представила новый водоблок под названием EK-Vector Radeon VII, который, как нетрудно догадаться, предназначен для видеокарты AMD Radeon VII. Точнее, новинка предназначена для эталонной версии графического ускорителя, хотя других сейчас на рынке и нет, и не факт, что они появятся.

Новинка будет доступна в версиях с основанием из «чистой» меди и из меди, покрытой слоем никеля для защиты от коррозии. EK-Vector Radeon VII является водоблоком полного покрытия, а это означает, что помимо графического процессора, он также охлаждает расположенные рядом с ним стеки памяти HBM2, а также силовые элементы подсистемы питания. По словам производителя, использование системы охлаждения с данным водоблоком позволяет разогнать Radeon VII на 10–20 %.

Верхняя часть водоблока может быть выполнена либо из прозрачного акрила, либо из чёрного полиформальдегида. То есть всего доступно четыре версии EK-Vector Radeon VII, сочетающих каждое из оснований с каждой из верхних крышек. Кстати, версия с никелированным основанием и акриловой крышкой оснащена настраиваемой RGB-подсветкой. Ещё отметим, что EK Water Blocks предложит крепление тыльной панели видеовыходов высотой в один слот расширения для замены имеющегося двухслотового.

Водоблок EK-Vector Radeon VII поступит в продажу 1 апреля. Стоимость обеих версий с «голым» медным основанием составит 130 евро, водоблок с никелированным основанием и чёрной крышкой обойдётся в 145 евро, а модель с никелированным основанием, прозрачной крышкой и подсветкой будет стоить 150 евро. Дополнительно с новыми водоблоками будут предлагаться тыльные усиливающие пластины по цене от 37 евро.



