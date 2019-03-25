ASUS работает над дюжиной материнских плат на базе AMD X570

Уже летом этого года компания AMD должна представить свои новые настольные процессоры Ryzen 3000-й серии. Вместе с ними производители материнских плат представят свои новые изделия на базе системной логики AMD 500-й серии, и уже сейчас идёт подготовка новинок. Например, ресурс VideoCardz опубликовал список материнских плат на чипсете AMD X570, которые готовит компания ASUS.

На самом деле, представленный ниже список наверняка ещё не окончательный, он лишь содержит те модели, над которыми работа ведётся уже сейчас. В будущем тайваньская компания может выпустить больше материнских плат на базе X570. Список включает модели серий ROG Crosshair VIII, ROG Strix, Prime, Pro WS и TUF Gaming:

ROG Crosshair VIII Formula;

ROG Crosshair VIII Hero;

ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi);

ROG Crosshair VIII Impact;

ROG Strix X570-E Gaming;

ROG Strix X570-F Gaming;

ROG Strix X570-I Gaming;

Prime X570-P;

Prime X570-Pro;

Pro WS X570-Ace;

TUF Gaming X570-Plus (Wi-Fi);

TUF Gaming X570-Plus.

Заметим, что в семействе ROG Crosshair VII (AMD X470) присутствовали только модели серии Hero, а до этого в семействе ROG Crosshair VI на базе X370 были лишь модели Hero и Extreme. Теперь же ASUS предложит больше флагманских материнских плат для платформы AMD. Самой продвинутой из них будет модель ROG Crosshair VIII Formula, а материнская плата ROG Crosshair VIII Impact должна отличаться форм-фактором Mini-ITX. И ещё отметим, что модель Pro WS X570-Ace станет первой современной материнской платой ASUS, предназначенной для создания рабочих станций на базе процессоров AMD.

А в конце напомним, что новые процессоры Ryzen 3000-й серии хоть и будут совместимы с актуальными материнскими платами, но полноценную поддержку нового интерфейса PCI Express 4.0 смогут обеспечить лишь новые платы на чипсетах 500-й серии. Вероятнее всего, вслед за AMD X570 мы увидим платы на базе AMD B550 и даже, возможно, AMD A520.



