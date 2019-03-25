Archos Play Tab: гигантский планшет для игр и развлечений

Archos Play Tab: гигантский планшет для игр и развлечений

Компания Archos в третьем квартале начнёт европейские продажи огромного настольного планшета Play Tab, предназначенного прежде всего для игр и работы с мультимедийным контентом.

Устройство оснащено дисплеем с диагональю 21,5 дюйма. Говорится о применении панели формата Full HD, что означает разрешение в 1920 ? 1080 пикселей.

Новинка получила неназванный процессор с восемью вычислительными ядрами. Чип функционирует в тандеме с 3 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя составляет 32 Гбайт.

Archos Play Tab: гигантский планшет для игр и развлечений

На планшете используется операционная система Android 9 Pie со специальной интерфейсной надстройкой. Говорится также о наличии аккумуляторной батареи ёмкостью 10 000 мА·ч.

Другие технические характеристики, увы, не раскрываются. Но на изображениях можно заметить фронтальную камеру. Очевидно, присутствуют адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, а также слот для карты microSD.

Archos Play Tab: гигантский планшет для игр и развлечений

Само собой, пользователям будут доступны игры и всевозможные приложения из магазина Google Play. Приобрести Archos Play Tab можно будет по ориентировочной цене 250 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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