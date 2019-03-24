Во втором квартале ожидается замедление темпов снижения цен на NAND

Первый квартал 2019 календарного года подходит к концу и он отмечен сильнейшим за многие кварталы снижением контрактных цен на флеш-память NAND. По наблюдениям аналитиков подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce, оптовые цены на NAND за первый квартал снизились на 20 %, что стало сильнейшим снижением с начала 2018 года, когда флеш-память начала дешеветь после полутора лет безудержного подорожания. К снижению цен привёл целый комплекс причин от низкого спроса на смартфоны Apple до вялого спроса на SSD со стороны владельцев ЦОД, но дальше этот комплекс негативных факторов будет ослаблять своё воздействие на рынок NAND.

Как представляется аналитикам DRAMeXchange, во втором квартале произойдёт замедление темпов снижения цен на NAND и на продукты на основе флеш-памяти. Во-первых, спрос на флеш-продукцию для смартфонов, ПК, серверов и другой электроники будет понемногу возрастать. Во-вторых, производители памяти сокращают инвестиции в расширение заводов и линий, а также замедляют переход на более совершенные технологические процессы. Более того, ряд компаний идут на прямую остановку производственных линий, чтобы хоть как-то сдержать перепроизводство. Эти действия не окажут радикального одномоментного влияния на баланс между спросом и предложением, но определённо замедлят скорость сползания цен на NAND в пропасть низкой рентабельности. Тем самым, считают специалисты, во втором квартале снижение контрактных цен на флеш-память снизится до 10–15 % за квартал.

Сильнее всего с ноября 2017 года упали цены на 256-Гбит NAND TLC. За прошедшее с тех пор время такие чипы подешевели на 70 % до 0,08 центов за Гбайт. Фактически эти микросхемы продаются по себестоимости, и производители будут снимать их с производства. Взамен поставщики памяти намереваются предложить базовую память большей ёмкости, что приведёт к росту цен на карточки памяти и накопители USB . Это же заставит производителей устройств пересмотреть наполнение складов и начать закупку более ёмких чипов, что тоже будет симулировать рост спроса на NAND. Впрочем, к росту цен это не приведёт, просто цены начнут снижаться медленнее.

На рынке NAND памяти для смартфонов ожидается оживление. Компании Samsung и Western Digital будут активно предлагать накопители UFS 3.0 повышенной ёмкости, стараясь выставлять цену меньше, чем у конкурента. Модули uMCP поднимутся в объёме до 256 Гбайт, а массовые 32-Гбайт модули начнут вытесняться 64-Гбайт. Цена на модули как бы не упадёт и даже вырастет, но за счёт появления более ёмких накопителей в устройствах. Аналогичная ситуация ожидается на рынке ПК. Поставщики будут убеждать в необходимости покупать 512-Гбайт и 1-Тбайт SSD, за счёт чего надеются зарабатывать на жизнь. Однако чашей Грааля для рынка NAND будет оставаться исключительно корпоративный сегмент с переносом акцента на PCIe-накопители. А цены будут продолжать падать…



